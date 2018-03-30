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Эксперт: в войну Ирана и Саудовской Аравии будет втянута вся Евразия

12:3930.03.2018
(обновлено: 12:40 30.03.2018)
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© AP Photo / Amr NabilИзображение короля Саудовской Аравии, наследного принца и заместителя наследного принца страны в городе Таиф. Апрель 2017Изображение короля Саудовской Аравии, наследного принца и заместителя наследного принца страны в городе Таиф. Апрель 2017
© AP Photo / Amr Nabil
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд призвал к санкциям против Ирана, чтобы избежать военного конфликта в регионе. Политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik изложил возможный сценарий развития ситуации.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд предупредил об угрозе военного конфликта с Ираном через 10-15 лет. 

В интервью газете The Wall Street Journal наследник престола призвал международное сообщество ввести более жесткие санкции против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе. 

Флаги Сша и Ирана
© AFP 2018 / Carlos Barria
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Эр-Рияд обвиняет Тегеран в незаконной поставке оружия повстанцам в Йемене, где с 2014 года продолжается конфликт между хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительственными войсками.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Эр-Риядом, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты в сторону саудовской территории.

В ноябре коалиция после попытки повстанцев нанести баллистический удар по Эр-Рияду заблокировала все порты и аэропорты в Йемене. ООН выразила озабоченность гуманитарной ситуацией в стране. Коалиция ослабила блокаду, открыв для гумпомощи порты Ходейда и Салиф, а также аэропорт в контролируемой повстанцами столице Йемена Сане.

Политолог, директор московского офиса компании Urus Advisory Алексей Панин рассказал в эфире радио Sputnik, почему сценарий военного столкновения Саудовской Аравии и Ирана крайне опасен. 

"Такой конфликт, несомненно, выйдет за пределы регионального. Причина в том, что даже если изначально в нем будут участвовать только эти две страны – Саудовская Аравия и Иран – возможностей этих двух стран вполне достаточно, чтобы развязать очень серьезный военный конфликт, в который очень быстро окажется втянутой вся Евразия", – считает Алексей Панин. 

По его мнению, возможный выход США из "ядерной сделки" с Ираном лишь усугубит ситуацию, поскольку выведет региональную гонку вооружений на новый этап. 

"Определенно Соединенным Штатам было бы крайне невыгодно выходить из "ядерной сделки". Выйдя из нее, в краткосрочной перспективе они еще раз показывают, какие серьезные люди в Америке пришли к власти. А в долгосрочной перспективе они распаковывают целый клубок новых проблем на Ближнем Востоке, при том, что старые проблемы не только не решены, но и нарастают. Тем не менее, как показывает практика, понимание будущих проблем не останавливает американцев – это было и в Ливии, и в Ираке и в других местах. Поэтому такой кризисный сценарий, хотя он выглядит совершенно удручающе, он абсолютно возможен", – полагает Алексей Панин. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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