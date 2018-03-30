Эксперт: у "Сармата" есть качества, которые сводят на нет усилия противника

Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты "Сармат". Эта ракета делает бесперспективной нынешнюю систему ПРО США, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил военный политолог Алексей Подберезкин.

На космодроме Плесецк прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", в ходе которых подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета.

На кадрах 23-секундного ролика, опубликованного Минобороны РФ, показан запуск ракеты.

О подготовке этих испытаний в середине марта сообщал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Первые бросковые испытания новой ракеты проводились в декабре 2017 года.

"Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР", – говорится в сообщении официального печатного органа Минобороны "Красная звезда".

Директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем особенность новой ракеты.

"Ракета "Сармат" – это следующее поколение тяжелых советских ракет, которые были основой стратегической мощи СССР на протяжении всех последних десятилетий. Главное, что эти ракеты могли выводить большой забрасываемый вес – полтора-два десятка боеголовок и сотни ложных целей. Это была гарантия поражения одновременно многих целей. Кроме того, они обладали удивительно высокой живучестью и надежностью. "Сармат" обладает новыми характеристиками, которые отличают его в лучшую сторону от прежнего поколения тяжелых ракет. Во-первых, она обладает повышенной дальностью. Если прежняя ракета, "Воевода", могла лететь на расстояние порядка 11 тысяч км, то "Сармат" – вдвое больше. Наиболее короткий путь подлета к территории противника – через Северный полюс. Поэтому защита против этих ракет устанавливалась в США на Аляске и в Калифорнии. А полет через Южный полюс означает, что США придется все переделывать, и все их прежние районы позиционирования противоракет теряют смысл, как и огромное количество денег, которое было на это потрачено", – отметил Алексей Подберезкин.

По его словам, новые качества ракеты делают бесперспективной нынешнюю систему ПРО США.

"У этих ракет при прежней надежности будет возможность поражать высокозащищенные цели, то есть они будут обладать абсолютной точностью и отличаться на конечной траектории полета боеголовки от баллистической траектории, которая хорошо просчитывается другой стороной… Такие новые качества делают абсолютно бесперспективным создание ПРО на высоких участках уничтожения, на что в основном делали ставку США", – сказал Алексей Подберезкин.

Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии. Кроме того, он рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы "Авангард".

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".

Чуть позже – в интервью в фильме "Миропорядок-2018" – Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.

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