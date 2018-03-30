Мнение: выслав дипломатов РФ, американцы сделали свой выбор

Россия высылает 60 американских дипломатов в ответ на аналогичный шаг США. Как будет дальше действовать Вашингтон, в эфире радио Sputnik предположил политолог Вячеслав Смирнов.

Москва зеркально ответила на действия Вашингтона и объявила о высылке 60 американских дипломатов и об отзыве согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до пятого апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва применит аналогичные меры в отношении всех стран, последовавших примеру Вашингтона.

Он также назвал поведение западных стран в связи с отравлением Скрипаля глумлением над международным правом. Выводы о "руке Москвы" в инциденте он назвал "прискорбными" и "поспешными" и вновь указал на отсутствие какой-либо причастности России к ситуации с экс-полковником ГРУ.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik предположил, как на этот дипломатический шаг могут отреагировать в США.

"Когда США высылали наших дипломатов, они, конечно же, просчитывали возможные ответные меры. В международных делах, в таком тонком вопросе, как дипломатическая служба, всегда учитывается реакция партнера на любые санкции. Возможно, они считали, что будет закрыто консульство не в Санкт-Петербурге, а, допустим, в Екатеринбурге. В любом случае они пошли на высылку наших дипломатов, сделав таким образом свой выбор. Как будет дальше развиваться дипломатическая часть нынешней "холодной войны", пока непонятно, но не думаю, что очередные шаги, какие-то новые санкции со стороны США последуют прямо немедленно. Потому что американцам надо дозировать для общественного мнения и СМИ свои действия так, чтобы все это не сливалось в одно кучу. Но какой-то новый показной шаг они обязательно предпримут – может быть, ближе к лету", – предположил Вячеслав Смирнов.

В госдепартаменте США заявили, что действия Москвы "неоправданны" и показывают ее "незаинтересованность в диалоге по вопросам, значимым для обеих стран".

"Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочь", – заявила представитель дипведомства Хезер Науэрт.

США приняли решение о высылке российских дипломатов из солидарности с Великобританией, которая бездоказательно обвиняет Москву в причастности к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Несмотря на то, что Россия отвергает все обвинения, Великобританию поддержали 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

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