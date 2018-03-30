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Мнение: российские СМИ разрушают западную монополию на информацию

08:3930.03.2018
(обновлено: 09:21 30.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудники в офисе телеканала RT в МосквеСотрудники в офисе телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне в ночь на 1 апреля. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik объяснил, почему ведущие западные страны создают препятствия для работы российских СМИ.

Компания-провайдер, которая транслировала эфир RT в Вашингтоне, исключила телеканал из сетки вещания, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США", – сообщила она РИА Новости.

При этом Симоньян отметила, что телеканал продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

"Как говаривал экс-спикер Госдепа, "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии", – добавила главред.

Позднее в RT сообщили, что последним днем вещания в Вашингтоне будет 31 марта.

На прошлой неделе стало известно, что конгресс США обсуждает новые законопроекты, направленные на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране.

Законодатели предлагают обязать СМИ отчитываться перед властями раз в полгода. Кроме того, в эфире каждый час будут транслировать объявление о финансировании из-за рубежа.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация вокруг RT в США связана, в том числе, с общим обострением отношений Запада с Россией.

"На днях Великобритания подготовила документ, на основании которого ее союзники, в первую очередь, США, начали высылать российских дипломатов. Там претензии к России предъявляются за многие годы. Но какова там логика? Есть старая русская поговорка: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Здесь примерно такого же рода логические связи. Тем не менее, документ стал основанием для принятия таких мер. Но есть RT, который рассказывает и объясняет людям, как все на самом деле. Однако иную точку зрения СМИ на Западе не пропускают. Здесь выстроена система лживых обвинений, и она боится любого сомнения, которое может появиться у людей", – сказал Юрий Светов. 

Он объяснил, почему истеблишмент на Западе так боится российских СМИ. 

"Долгие годы создавалась мощная система монополии англосаксонских СМИ на информирование всего мира. Их точка зрения считалась непререкаемой. Я думаю, весь секрет в этом – монополисты очень болезненно относятся, когда кто-то покушается на их монополию и говорит, что "истина", которую они  вещают, таковой не является", – полагает Юрий Светов.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. Так, телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию на американские выборы.

По словам Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
istajn
Предлагаю создать невыносимые условия для работы СМИ США вместо прекращения их работы.
08:55
30.03.2018
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Игорь Левертов
Всё, маски сброшены! Так называемой англосаксонской демократии больше не существует. В США в принципет не могут работать независимые СМИ. RT развеяла очередной миф.
09:11
30.03.2018
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