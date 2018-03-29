"Фантомные боли". Эксперт о новом законе Украины по добыче нефти и газа

На Украине приняли закон, упрощающий добычу нефти и газа. В эфире радио Sputnik аналитик Николай Подлевских поделился мнением о том, на что рассчитывают в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа, сообщается на сайте Верховной рады.

На сайте парламента в статусе данного закона указано, что документ "возвращен с подписью президента".

Отмечается, что закон сокращает процедуры предоставления земельных участков для проведения изыскательских работ и работ по строительству, техническому обслуживанию объектов трубопроводного транспорта и других разрешительных процедур нефтегазодобывающей отрасли, что поможет оптимизировать затраты предприятий отрасли при проведении таких работ и увеличить объемы нефти и газа собственной добычи.

"Нафтогаз" ожидает прирост добычи газа после подписания закона. "Ожидаемый эффект плюс один миллиард кубометров газа ежегодно", — говорится в сообщении "Нафтогаза" на странице в Facebook.

В эфире радио Sputnik начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских рассказал, на что, по его мнению, рассчитывают в Киеве.

"На Украине добыча газа падает — месторождения истощенные. Думаю, что подобные законы принимаются с целью, в том числе, привлечь иностранные инвестиции. Вспомним нашумевшее начинание на Украине, когда там пытались добывать сланцевый газ. Вероятно, сейчас закон направлен, в том числе, и на это. Возможно, здесь есть и некие "фантомные боли" по поводу разработки шельфовых месторождений. Украине кажется, что чем больше крупных компаний будут заинтересованы в разработке "украинских шельфов", тем сильнее она сможет оказывать давление на Россию. Это один из вариантов объяснения. С газом у Украины критичное положение. Нынешняя зима показала, что объема добычи, который на сегодня составляет порядка 18 млн кубометров, недостаточно. Поэтому общий посыл этого закона очевиден – Украина пытается удержать объемы добычи, даже их увеличить, чтобы хоть в какой-то мере приблизиться к собственной энергонезависимости", — сказал Николай Подлевских.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.



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