Мнение: НАТО лукавит, говоря о несоответствии своего потенциала "угрозе РФ"

СМИ оценили готовность войск НАТО к быстрому развертыванию при конфликте с Россией. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Ермаков высказал мнение о том, почему этой теме в США уделяют так много внимания.

Только несколько тысяч военных НАТО из более чем миллионных войск альянса подготовлены к быстрому развертыванию в случае конфликта с Россией, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих чиновников альянса.

Чиновники отмечают, что почти у всех европейских членов НАТО есть проблемы с боеготовностью. Например, Греция и Турция содержат крупные войска, но они не обучены размещению в зонах конфликта за границей. Германия обладает значительными танковыми и артиллерийскими силами, но представители правительства страны заявляют о нехватке оборудования.

По данным газеты, США выступают за активизацию боеготовности и хотят удостовериться, что по меньшей мере 30 тысяч военных, 30 военных кораблей и более 360 истребителей смогут достигнуть нужной точки в течение 30 дней.

Издание со ссылкой на чиновников отмечает, что министр обороны США Джеймс Мэттис заявил НАТО о необходимости ускорить принятие решений, повысить возможности переброски сил и удостовериться, что у альянса есть силы, готовые к оперативному развертыванию.

Ранее сообщалось, что страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Ермаков высказал мнение о том, почему сейчас на Западе так много говорят о "российской военной угрозе" и о том, насколько страны НАТО готовы этой "угрозе" противостоять.

"Утверждается, что военный потенциал НАТО не в полной мере соответствует масштабу "угрозы" со стороны нашей страны. Здесь – понятное лукавство, связанное, прежде всего, с тем, что США тратят огромные деньги на оборону и требуют, чтобы европейские союзники также выделяли огромные средства на вооружение, обеспечивали расширенное "сдерживание" и передовое военное присутствие вблизи российских границ. Провоцируется очередной виток напряженности, утверждается, что угрозы существенные, и НАТО надо тратить еще больше денег на вооружения, заниматься военными приготовлениями", – сказал Сергей Ермаков.

По его словам, приоритет при этом отдается повышению боевой мощи перебрасываемых подразделений.

"Разрабатывается "план военного Шенгена", чтобы на территории Европы американские вооруженные силы могли быстро перебазироваться с места на место. Прежде всего, имеется в виду – на восточный фланг, то есть вблизи российских границ. То есть речь идет о том, что надо перебрасывать еще и тяжелую технику – основные боевые танки, БМП, крупнокалиберную артиллерию. И эти приготовления идут полным ходом", – отметил эксперт.

Он предположил, какова главная цель всех этих действий.

"Это еще одна попытка руководства Запада в рамках "сдерживания России" получить дополнительный инструментарий – военную силу, чтобы давить на российское руководство. Это так называемый "диалог с позиции силы", о котором говорят американцы", – заключил Сергей Ермаков.

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