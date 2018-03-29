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Мнение: переименование улицы Маршала Жукова в Киеве – генетическая трусость

18:5829.03.2018
(обновлено: 19:07 29.03.2018)
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© РИА НовостиУлица КиеваУлица Киева
© РИА Новости
В Киеве улицу Маршала Жукова хотят переименовать в улицу Кубанской Украины. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Мамонтов дал оценку подобным планам украинских властей.

Улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева намерены переименовать в улицу Кубанской Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Киевского горсовета.

В тексте сообщения указывается, что подобное решение поможет восстановлению исторической памяти о государственном образовании на Кубани – Кубанской Украине.

Памятник генералу Николаю Федоровичу Ватутину в Киеве, Украина
© РИА Новости / Р. Якименко
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Решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Для переименования улицы необходимо рассмотреть это решение на пленарном заседании Киевского горсовета.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя строительство моста через Керченский пролив, заявил, что "этот мост будет удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани".

В эфире радио Sputnik журналист, политолог Владимир Мамонтов дал оценку подобным планам украинских властей.

"Замена эта неравноценная и неадекватная. Это трусость, причем генетическая трусость. Давно уже нет с нами маршала Жукова, но его значимая фигура, конечно, вызывает трепет. В Киеве заняты неблагодарным делом – они стирают всякую память о Советском Союзе, о важных исторических вещах, о культуре. Но на самом деле у них это плохо получается. Пусть их улица называется как угодно: хоть "кубанских казаков", хоть "кубанских украинцев". Все равно Кубань будет в составе России. А они пусть развлекаются, как хотят. Но им сложно вытащить из народной души все то, что было вложено годами советского прошлого. Это не вышибешь. Власть украинская, их идеологи, конечно, батогом пытаются это удавить, вычеркнуть, выкинуть. Потому что это условие их существования: если они смогут все вытравить из народной памяти, то они живы, они руководят и дальше могут издеваться над страной. А если они это не сделают, то рано или поздно эта память воспрянет, и человеческие связи восстановятся. Они этого очень боятся, поэтому и улицы переименовывают", – сказал Владимир Мамонтов. 

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