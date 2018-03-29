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Эксперт: Киев пытается устроить "суд Линча" над "Газпромом"

16:3429.03.2018
(обновлено: 16:35 29.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание Газпрома в МосквеЗдание Газпрома в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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На Украине обвинили "Газпром" в неуплате долга и заявили о подготовке к принудительному взысканию средств. Эксперт Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что Киев решил действовать в отношении "Газпрома" самостоятельно, но это против правил.

Сумма долга "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решению Стокгольмского арбитража ежедневно увеличивается на полмиллиона долларов из-за начисления пени, заявил журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.

"На сегодняшний день происходит начисление пени с "Газпрома", пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно", – цитирует Петренко украинское агентство УНИАН.

По словам Петренко, Минюст готовится к принудительному взысканию долга с российской компании на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.

Здание компании Газпром на улице Наметкина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Киев не суверенен". Эксперт о "плане" по взысканию денег с "Газпрома"
Петренко заявил, что у "Газпрома" нет шансов избежать ответственности, а сумма долга, которая была зафиксирована Стокгольмским арбитражем, будет только расти, "и она будет полностью взыскана в ближайшее время".

"Я убежден, что это (взыскание долга – ред.) вопрос времени и сумма будет увеличиваться и точно будет взыскана в пользу украинского "Нафтогаза" и украинского бюджета с данной компании", – сказал министр. Он добавил, что по решению украинского суда с "Газпрома" уже получено в пользу бюджета Украины более 100 млн гривен (3,7 млн долларов).

Ранее в "Газпроме" заявили, что компания не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по требованию денежных средств с компании. Соответствующий иск готовится в международный арбитраж.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что действия Киева в данном случае напоминают "суд Линча".

"У "Нафтогаза Украины" несколько таких денежных претензий к "Газпрому". Есть, например, внутреннее решение киевского суда о неконкурентном, по их мнению, поведении "Газпрома", и они считают, что полагается штраф и т.д. При этом они полагают, что будут взыскивать этот штраф и на территории других стран, потому что на Украине активов ("Газпрома" – ред.) мало. Сейчас вот решение Стокгольмского арбитража, и они (Киев – ред.) хотят самостоятельно взыскивать эти средства. Но я не уверен, что в решении арбитража предусмотрены такие действия, такой "суд Линча", когда страна начинает сама взыскивать (долг – ред.)", – сказал Владимир Фейгин.

Эксперт отметил, что необходимо действовать в рамках правил. А Киев, по его мнению, занимается популизмом.

"Если Киев считает, что не выполняется решение, надо обратиться в соответствии с процедурами в Стокгольмский арбитраж. Не надо все делать вот так, с популизмом. Они (представители Украины – ред.), видимо, почувствовали, что в чем-то выиграли, а теперь считают, мол, давайте используем это по максимуму. Однако, если уж речь идет о каких-то юридических положениях, то давайте действовать в соответствии с правилами", – заключил эксперт.

Международный арктический форум Арктика - территория диалога. День второй
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрист: у "Газпрома" – сильная позиция для обжалования решений арбитража
Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года и феврале 2018 вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения сделки. В минувшую среду "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.

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