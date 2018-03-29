"Брехунец". Депутат ГД оценил украинское телевещание на Крым

Украинский телеканал UA|TV начал вещание на Крым и Донбасс, сообщили в Киеве. Эту новость прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса, сообщило в четверг министерство информационной политики Украины.

"UA|TV, телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины, начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Сообщается, что Киев намерен обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс.

Телеканал UA|TV начал вещание 1 октября 2015 года. Канал транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках – украинском, русском, английском, арабском и крымскотатарском.

В марте 2017 года в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины было завершено строительство 150-метровой вышки, с которой началось вещание украинских телеканалов и радиостанций на полуостров.

Начало тестового вещания на Крым нового украинского телеканала прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Украинские пропагандисты строят воздушные замки, которые, по их мнению, должны стать опорой для их идей на полуострове, но будем откровенны – это "продавцы воздуха". Крым, который еще помнит болевые шоки от водной, продовольственной и энергоблокады – уже не регион Украины, к которому можно взывать. На полуострове об украинском ТВ говорят украинским же термином – "брехунец". Сколько бы ни надрывались телеведущие майданной власти, какие бы слезы ни лили на ток-шоу и сколько б ни показывали якобы изгнанных с полуострова крымских татар, российская цивилизация глубоко пустила свои корни в Крыму и свалить это дерево киевским информационным червям не под силу", – сказал Руслан Бальбек.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% – Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!