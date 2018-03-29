Политолог: Грузия высылает российского дипломата в надежде на бонус

Грузия присоединилась к высылке российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Директор Центра политологических исследований Павел Салин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что означает этот жест Тбилиси.

Грузия вышлет из страны российского дипломата в знак поддержки британской позиции по "делу Скрипаля", заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве. В течение семи дней Грузию должен покинуть сотрудник секции интересов России, действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

Отмечается, что МИД Грузии "выражает солидарность" с Великобританией и другими странами, которые ранее решили выслать российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин высказал мнение, что таким образом Грузия демонстрирует свою лояльность Западу.

"Грузия со времен Михаила Саакашвили себя позиционировала не как Южный Кавказ, а как Европа. Поэтому они пытаются действовать в унисон с Западом, чтобы доказать свою принадлежность к западной, к европейской цивилизации, продемонстрировать, что они разделяют европейские интересы и тренды европейской политики. Это попытка продемонстрировать свою лояльность Западу в расчете на то, что Грузия хотя бы чуть-чуть приблизится, в восприятии европейских элит, к Европе. Но следует понимать, что у Европы сейчас большие проблемы с интеграцией даже тех стран, которые являются европейскими с чисто географической точки зрения. Поэтому говорить, что оценка Европы действий Грузии будет сопровождаться какими-то бонусами, я бы не стал", – сказал Павел Салин.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств объявили о высылке российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Позднее аналогичные меры предприняли еще несколько стран. Таким образом, они присоединились к решению Великобритании.

В российском МИД назвали высылку дипломатов "недружественным и провокационным шагом" и пообещали подготовить ответные меры. В Кремле также отметили, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

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