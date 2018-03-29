Эксперт: с каждым заявлением Джонсона становится "все смешнее и страшнее"

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил "дело Скрипаля" с романом Достоевского "Преступление и наказание". В эфире радио Sputnik эксперт Вадим Трухачев прокомментировал заявление главного британского дипломата.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил "дело Скрипаля" с действиями, описанными в начале романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".

"Это скорее похоже на начало "Преступления и наказания" – в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного и вопрос только в том, признается он или его поймают", – говорится в тексте речи министра, опубликованном на странице британского МИД.

Работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает. В ответ на произошедшее Британия приняла решение выслать более 20 российских дипломатов. Позже аналогичные меры приняли ряд стран Евросоюза и других государств. При этом многие – в частности, Бельгия и Австрия – отказались поддержать Лондон.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев прокомментировал заявления Бориса Джонсона.

"С каждым его высказыванием становится все смешнее и одновременно все страшнее – как такие люди занимают подобные посты. Он на дипломата-то слабо похож. Иначе, как бредом, все его заявления назвать нельзя. Хочется отправить его на медицинское освидетельствование. Иначе это комментировать невозможно. Но вопрос в том, что такие заявления делает министр иностранных дел ядерной державы. Ни к чему хорошему такие высказывания не ведут. К холодной войне между двумя странами они уже привели, а куда дальше – страшно даже подумать", – сказал Вадим Трухачев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!