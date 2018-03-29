"Можно и метлу арестовать". Экономист о словах Хантсмана про активы РФ

Посол США в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Я не знаю, каким будет наше будущее, надеюсь, что нам удастся стабилизировать отношения <…>. Но, конечно, это возможно", – сказал посол в эфире телеканала РБК, отвечая на вопрос, возможен ли арест российских активов по аналогии с тем, что был наложен в Великобритании.
Кроме того, он заявил, что конгресс США, возможно, примет новые меры в соответствии с введенным ранее в отношении России законом CAATSA.
"Теперь дело за конгрессом, который будет работать над этим вопросом вместе с исполнительной властью… Посмотрим, но если вспомнить результаты голосования – 98% против 2% – стоит ожидать больше требований со стороны конгресса в отношении выполнения санкций. Я не думаю, что в этом могут быть какие-то сомнения. Когда это произойдет и кого это коснется – в данный момент я не располагаю такой информацией", – сказал Хантсман.
В понедельник, 26 марта, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что страна выдала ордера на арест российского имущества, происхождение которого неизвестно.
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского посла.
"Когда мы говорим о санкциях, самое важное – это объемы. Можно арестовать метлу, а можно и целый комплекс "оттяпать". И то, и то подпадает под санкции, но эффект совершенно разный. Чем это (подобные заявления – ред.) вызвано, сказать довольно сложно. С моей точки зрения, в Вашингтоне, в высших эшелонах власти в целом нарастает некая дисфункция. Складывается впечатление, что (президент США Дональд) Трамп теряет контроль над управлением администрацией, и, как это бывает, власть в данном случае переходит в руки "временщиков", которые в ряде случаев действуют из-за кулис, имеют возможность продавить что-то, имеют возможность навязать какую-то свою точку зрения. Думаю, именно такая ситуация сегодня и складывается", – сказал Владимир Васильев.
По его мнению, в действиях США не просматривается никакой логики.
"С моей точки зрения, мы не должны видеть большой стратегии за этим, что, мол, американская администрация меняет курс, какие-то иные ветры задули. Я думаю, это именно следствие общей неразберихи, которая царит сегодня в Вашингтоне и наблюдается не только в сфере внешней политики. Поэтому и делаются такие нелепые шаги, которые не вытекают из какой-либо логики – арестовать, ввести санкции. Я считаю, что не стоит придавать этому значение, что это, мол, вписывается в какую-то стратегию. Скорее, это отражение отсутствия какой-либо стратегии", – считает эксперт.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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