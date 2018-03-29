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"Можно и метлу арестовать". Экономист о словах Хантсмана про активы РФ

14:0529.03.2018
(обновлено: 14:44 29.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман в КазаниПосол США в РФ Джон Хантсман в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Американский посол Джон Хантсман не исключил ареста российских активов в США, а также допустил возможность расширения санкций. Экономист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik прокомментировал эти заявления.

Посол США в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я не знаю, каким будет наше будущее, надеюсь, что нам удастся стабилизировать отношения <…>. Но, конечно, это возможно", – сказал посол в эфире телеканала РБК, отвечая на вопрос, возможен ли арест российских активов по аналогии с тем, что был наложен в Великобритании.

Посол США в РФ Джон Хантсман во время экскурсии по Казанскому Кремлю
© РИА Новости / Максим Богодвид
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При этом Хантсман выразил опасение, что нормальных отношений не будет, "пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят".

Кроме того, он заявил, что конгресс США, возможно, примет новые меры в соответствии с введенным ранее в отношении России законом CAATSA.

"Теперь дело за конгрессом, который будет работать над этим вопросом вместе с исполнительной властью… Посмотрим, но если вспомнить результаты голосования – 98% против 2% – стоит ожидать больше требований со стороны конгресса в отношении выполнения санкций. Я не думаю, что в этом могут быть какие-то сомнения. Когда это произойдет и кого это коснется – в данный момент я не располагаю такой информацией", – сказал Хантсман.

В понедельник, 26 марта, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что страна выдала ордера на арест российского имущества, происхождение которого неизвестно.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского посла.

"Когда мы говорим о санкциях, самое важное – это объемы. Можно арестовать метлу, а можно и целый комплекс "оттяпать". И то, и то подпадает под санкции, но эффект совершенно разный. Чем это (подобные заявления – ред.) вызвано, сказать довольно сложно. С моей точки зрения, в Вашингтоне, в высших эшелонах власти в целом нарастает некая дисфункция. Складывается впечатление, что (президент США Дональд) Трамп теряет контроль над управлением администрацией, и, как это бывает, власть в данном случае переходит в руки "временщиков", которые в ряде случаев действуют из-за кулис, имеют возможность продавить что-то, имеют возможность навязать какую-то свою точку зрения. Думаю, именно такая ситуация сегодня и складывается", – сказал Владимир Васильев.

По его мнению, в действиях США не просматривается никакой логики.

"С моей точки зрения, мы не должны видеть большой стратегии за этим, что, мол, американская администрация меняет курс, какие-то иные ветры задули. Я думаю, это именно следствие общей неразберихи, которая царит сегодня в Вашингтоне и наблюдается не только в сфере внешней политики. Поэтому и делаются такие нелепые шаги, которые не вытекают из какой-либо логики – арестовать, ввести санкции. Я считаю, что не стоит придавать этому значение, что это, мол, вписывается в какую-то стратегию. Скорее, это отражение отсутствия какой-либо стратегии", – считает эксперт.

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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США ранее расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года – наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа о блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Мих
*конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят*
т. е. пока вы не склонитесь перед нами-гегемоном всего мира и не будете оплачивать наши интересы во всем мире.
14:22
29.03.2018
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Лина
Они нас не смогут победить в настоящей войне, поэтому взрывают изнутри. Посмотрите , какое количество предателей и ими зомбированных развелось. Даже в Кемерово подняли политические лозунги против ВВП. Это же мерзко, всунуться в святое, чтобы свое политическое качать. А еще более мерзко, что идет война, а эти предатели на врагов в открытую работают. А мы терпим. Мы видим все недостатки нашей власти, но я не хочу девяностых, я там жила и все видела сама. Я не хочу, чтобы мои дети жили в девяностых, которые нам хотят сделать гудковы, навальные и иже с ними. Я хочу сама мирно разобраться со всем в стране - это труднее, но это не отбросит страну на 25 лет назад, как Украину.
14:46
29.03.2018
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