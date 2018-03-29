Военный эксперт рассказал о преимуществах ракетной системы "Ярс"

Командующий РВСН заявил о завершении перевооружения Тагильского соединения на ПГРК "Ярс". В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что это современная ракетная система, аналогов которой в мире нет.

Ракетные войска стратегического назначения завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Командующий отметил, что в настоящее время продолжается перевооружение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений.

"Перевооружение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий спланировано с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации ПГРК "Тополь". Их переоснащение начнется с 2020 года", – приводит слова Каракаева департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее Минобороны сообщало, что в Свердловской области проходят масштабные командно-штабные учения РВСН, в которых задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Как отметил Каракаев, учения с Тагильским ракетным соединением не только определят общий уровень боевой подготовки дивизии, но и позволят оценить возможности перспективных образцов специальной техники и вооружения, поступающих в переоснащаемые соединения.

Как отметил в эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, "Ярс" – это современная ракетная система, аналогов которой за рубежом нет.

"Ракетный комплекс "Ярс" грунтового базирования – это, прежде всего, высокоэффективное средство обеспечения стратегического сдерживания. Ракета твердотопливная, на мобильном шасси высокой проходимости. Это обеспечивает несение боевого дежурства в позиционном районе без возможности средств технической разведки потенциального противника (прежде всего спутниковой его группировки) отслеживать текущее местоположение комплекса. То есть создается принцип неопределенности нахождения "Ярса" в конкретный момент времени на маршруте боевого патрулирования. И, таким образом, потенциальный противник не имеет возможности нанести удар. Сам ПГРК "Ярс" сконструирован таким образом, что имеет эффективную возможность противоракетной обороны за счет короткого активного участка траектории и оснащения головной части ракеты развитым комплексом средств преодоления ПРО. Ракета многозарядная, оснащена платформой индивидуального разведения боевых блоков. Это современная ракетная система, аналогов которой за рубежом нет", – сказал Игорь Коротченко.