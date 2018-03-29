Мнение: Украина готова выполнять для Запада любую "черную работу"

Украина готова предоставить ООН военных для миротворческой миссии в Мали, заявили в украинском постпредстве при Объединенных Нациях. Политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik напомнил, что миссия ООН в Мали входит в число наиболее опасных.

Украина готова предоставить ООН военных для миротворческой миссии организации в Мали. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали", – заявил украинский посол на заседании Совета Безопасности ООН по улучшению работы операций по поддержанию мира.

Из 15 развернутых на данный момент операций по поддержанию мира, самые большие контингенты находятся в Мали, Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Южном Судане.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ сообщил, что "с момента отправки в 2013 году миссии в Мали (MINUSMA) в стране погибло более 140 миротворцев".

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Владимира Ельченко.

"Обычно основную массу личного состава таких миротворческих миссий составляют военнослужащие из стран "третьего мира". Но в последнее время мы часто видим там и солдат из стран Балтии, а также из ряда достаточно бедных стран Восточной Европы. В этот список включила себя и Украина – очевидно, в желании получить политическую поддержку против России они готовы выполнять в Мали всю "черную работу", в данном случае за французов, которые имеют прямые интересы в Мали", – сказал Никита Исаев.

Он предположил, как официальные лица в Киеве будут объяснять украинскому обществу необходимость участия в этой опасной для ее участников миссии, никак не связанной с интересами Украины.

"Полагаю, что для внутренней повестки (президент Украины Петр) Порошенко и лица, ответственные за украинскую армию, будут объяснять это необходимостью приведения украинской армии к западным стандартам и обучения в бою. Но в случае появления жертв в ходе этой операции, никак не связанной с Украиной, полагаю, в украинском обществе могут обозначиться серьезные волнения. Однако у Порошенко нет сейчас другого выбора – он должен выполнять свои обязательства перед Западом", – считает Никита Исаев.

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