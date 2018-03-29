"Сбой системы". Политолог о заявлении в Раде про геноцид со стороны США

В Раде считают, что из-за советов США и МВФ на Украине происходит "геноцид". Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik выразила мнение, что подобные заявления – исключение из правил в современном украинском государстве, и они вряд ли найдут поддержку.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что на Украине будет происходить "геноцид", пока власти страны принимают законы, советуясь не с профильными специалистами, а с Вашингтоном или МВФ. Об этом парламентарий говорил в эфире передачи "Украинский формат" на NewsOne.

По мнению депутата, Киев должен перестать обращаться за советами к США и МВФ. Для выхода из сложившейся ситуации, считает Евгений Мураев, требуется работа большого коллектива с привлечением профильных экспертов, а не "лозунги и рассказы политиков".

"Когда принимаются законы, посоветовавшись с Дядей Сэмом или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам", – заявил он.

Что имеется в виду под "геноцидом", депутат не объяснил.

Мураев известен резкими выступлениями с критикой нынешней киевской власти. Так, на днях он говорил о том, что Украина отдала суверенитет зарубежным спонсорам, утверждал, что разрыв экономических отношений с Россией сделает страну фактически аграрной, и обвинял власти в том, что для них важнее стремление угодить таким геополитическим игрокам, как США, чем ответственность перед собственным народом.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала эти заявления.

"Самое ожидаемое в этой ситуации – сказать, что Украина, наконец, разворачивается в сторону России. Но мне кажется, так считать, мягко говоря, преждевременно. То, что заявил депутат Рады – это, скорее, сбой системы. И я не исключаю, что его поймают и, как водится в современной Украине, засунут в мусорный контейнер, и вообще у человека будут определенные проблемы. Вряд ли он получит поддержку от украинских элит. Но, в принципе, он совершенно прав. Украина не суверенна. Там, конечно, могут тешить себя иллюзиями о некой независимости, но это не соответствует действительности. Именно поэтому в современной Украине такие заявления крайне редки. Хотя, могу вас уверить, что пророссийски настроенных людей там достаточно. Но эти люди, как правило, опасаются за свою жизнь", – сказала Наталья Макеева.

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