Американист: США относятся к России "негативно трепетно"

Американский посол Джон Хантсман заявил о готовности США к диалогу с Россией. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, насколько реально налаживание отношений Москвы и Вашингтона в свете последних событий.

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что двери для диалога Москвы и Вашингтона остаются открытыми.

"Отношения между США и РФ переживают непростые времена", – сказал Хантстман в видеообращении, которое опубликовано в официальном Twitter посольства США.

Посол отметил, что на этой неделе США и их союзники, "вместе с партнерами и друзьями предприняли меры в отношении России в связи с невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество".

"Подобное происшествие нельзя оставить без ответа. Но как я заявлял, несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими, а двери для диалога по-прежнему открыты", – отметил Хантсман.

Ранее представитель госдепартамента США по работе с русскоязычными СМИ Ванесса Акер заявила эстонской газете Postimees, что США надеются в будущем наладить сотрудничество с Россией.

"США не хотят войны с Россией. Мы хотим мирного сотрудничества и добрых отношений. И будем надеяться, что в будущем его удастся наладить. Мы уже говорили, что у нас нет никакого плохого отношения к русским и россиянам. Мы любим русских. Выходцы из России живут в США. Но у нас есть претензии к деятельности нынешнего правительства и нынешней власти России", – сказала Акер.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, возможно ли налаживание отношений России и США в свете последних событий.

"Я не думаю, что русских в США действительно как-то не любят, но к России в целом как к государственному образованию США относятся очень трепетно, я бы сказал – негативно трепетно, рассматривая Россию как потенциальную угрозу. И это не вчера началось. Конечно, войны никто не хочет. Потому что война будет означать конец всего сущего. Но то, что нам будут "гадить" на каждом углу, в этом нет никакого сомнения. Взять хотя бы высылку наших дипломатов, можно было подождать несколько дней, но это было сделано в дни, когда Россия переживала трагедию после пожара в Кемерово. Вот пример отношения "цивилизации", в кавычках, к "туземцам", каковыми они нас считают. Естественно, мы с этим мириться не собираемся. Поэтому на ближайшую перспективу я вижу противоречия, пока возможностей хороших отношений я не просматриваю", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его словам, США готовы к сотрудничеству с Россией лишь в тех областях, где это им выгодно.

"Когда надо, США диалог никогда не прекращают – по уровню каких-то точечных решений, когда им надо, они, например, с удовольствием покупают наши ракетные двигатели. А вот в остальных аспектах они его (диалог – ред.) прерывают, они в этом не заинтересованы. И не стоит себя обманывать, что вдруг выглянет солнце, и они (американцы – ред.) бросятся к нам в объятия. США считают, что мы украли у них победу. Они привыкли себя считать победителями в "холодной войне", они ее уже отпраздновали, вручили ордена, поздравили друг друга. И вдруг Россия, которую они совсем списали, считали "полумертвой", начала оживать. Естественно, это им не понравилось. У них общая политическая установка такова, что в ближайшее время нам хороших дипломатических отношений ждать не приходится. Поэтому все эти разговоры, что диалог будет – ну, когда-нибудь будет. Лет через 50 вполне возможно", – заключил Михаил Синельников-Оришак.

В начале недели ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Ранее 23 российских дипломатов выслала Великобритания.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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