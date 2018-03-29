Мнение: мир стоит на пороге крупнейшей торговой войны

Китай не боится торговой войны с США и не откажется от защиты своих законных прав, заявили в Минкоммерции КНР. Китай просто не может оставить шаги США безнаказанными, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Маслов.

Китай посоветовал США воздержаться от мер, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли, заявил на брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. "Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", – заявил он.

Отвечая на вопрос, какие ответные меры Китай намерен предпринять после того, как США установили новые тарифы на сталь и алюминий, Гао Фэн сказал, что Китай уже опубликовал перечень контрмер и введет их в действие, если не удастся договориться с американской стороной.

"Но мы нисколько не боимся торговой войны, мы выступаем против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых, мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будем защищать их всеми способами при помощи всех необходимых мер", – сказал Гао Фэн.

Угроза торговой войны между США и Китаем возникла после того, как американские власти ввели новые тарифы на сталь и алюминий, а президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая".

Китай призвал США отменить пошлины, а также объявил, какие меры намерен принять для защиты своих интересов. В частности, министерство коммерции опубликовало список 128 импортируемых из США товаров. Если не удастся достигнуть компенсационного соглашения, Пекин введет на эти товары пошлины в 15 и 25%.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал руководитель Школы востоковедения НИУ Высшая школа экономики Алексей Маслов.

"Китай просто не может оставить безнаказанными шаги Вашингтона, и все при этом прекрасно понимают, что Трамп не отменит меры, которые уже подписаны, а, скорее всего, будет принимать новые. Речь идет не просто о двусторонней китайско-американской торговле, о ее сокращении почти на 60 млрд, то есть на 10%. США вырабатывают комплекс мер по ограничению развития Китая в попытке остановить влияние КНР как на американскую экономику, так и на экономику Европы и других регионов – Африки, Латинской Америки и так далее. Причем это, на мой взгляд, только первый шаг со стороны Вашингтона", – отметил Алексей Маслов.

По его мнению, если КНР и США не смогут договориться, то торговая война между ними может привести к затруднениям для всей мировой экономики.

"Сейчас стороны присматриваются друг к другу, пытаясь понять, насколько каждая из сторон решительна в своих заявлениях. Но, безусловно, мы стоим на пороге крупной, а возможно – крупнейшей торговой войны, которая в конечном итоге может привести к затруднениям в развитии всей мировой экономики", – считает Алексей Маслов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!