Политолог: Берлин разумнее, чем многие политики в Лондоне

Великобритания и ФРГ договорились противостоять "усилившейся агрессии России", заявили в Лондоне. Политолог Игорь Шатров предположил в эфире радио Sputnik, что стоит за этим заявлением.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились вместе противостоять "усилившейся агрессии со стороны России". Об этом говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии офиса британского премьера по итогам телефонного разговора Мэй и Меркель.

"Премьер-министр начала разговор с того, что поблагодарила канцлера за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России", – говорится в заявлении.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность. Лондон после этого инцидента выслал 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. На данный момент почти 30 стран из солидарности с Британией объявили о высылке российских дипломатов.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в данной ситуации между позициями Великобритании и ФРГ есть существенные отличия.

"Подобные консультации Тереза Мэй проводит не только с Ангелой Меркель, а со всеми лидерами ЕС, стран, поддерживающих позицию Великобритании, и тех стран, от которых она ждет такой поддержки. Германия пошла на поводу европейского тренда. Тем не менее, Ангела Меркель отличается от многих британских политиков разумностью и не стремится к разрыву связей между Россией и Германией – и она об этом на фоне этих событий прямо заявляет. Германия дала согласие на строительство "Северного потока-2", то есть, она разделяет этот конфликт и свои отношения с Россией", – полагает Игорь Шатров.

Он предположил, как события могут развиваться дальше.

"Думаю, Великобритания предпримет попытку продолжить эту кампанию на новом этапе и это некая артподготовка перед более жестким выступлением. Мне кажется, произошла сверка часов, когда определился круг сторонников Великобритании (а в скобках в данном случае надо иметь в виду США) не в отпоре "агрессии России", а в подготовке агрессии против России – сначала на дипломатическом уровне. Есть мнение, что будут предприняты попытки каких-то новых шагов в отношении России на уровне Совбеза ООН, других международных организаций – неслучайно Тереза Мэй так громко говорила о применении оружия массового поражения страной-членом Совбеза ООН на территории другой страны-члена Совбеза ООН. Возможно, мы еще не до конца представляем всю серьезность этой провокации", – сказал Игорь Шатров.