Мнение: США не должны больше принимать международные соревнования

МИД России возмутился невыдачей виз в США российским спортсменам. Политолог Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik отметил, что США не выполняют взятые на себя обязательства.

Министерство иностранных дел России возмутилось тем, что американское посольство в Москве отказалось организовать визовые собеседования для российской сборной по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценивает действия Вашингтона как дискриминацию и грубое нарушение обязательств "государства, взявшегося провести у себя международные соревнования".

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik оценил поведение американских властей.

"США взяли на себя обязательства принимать международные соревнования и не дают визы спортсменам не из-за каких-то нарушений с их стороны – мы же не заключенных туда посылаем – а просто в рамках "дипломатической войны". Страна, которая принимает международные соревнования, не имеет права себя так вести. А если она себя так ведет, то она не должна больше принимать международные соревнования", – считает Геворг Мирзаян.

Впрочем, как заявил РИА Новости президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, ситуация никак не повлияет на отношения борцов двух стран.

"В любом случае этот поступок посольства США никак не отразится на борцовских отношениях с нашими братьями по ковру из США. Они тоже переживают по этому поводу. Они все сделали, чтобы мы приехали. Мы с ними все время на связи. Они и к нам в Россию тоже приезжают, достойно выступают. Американским борцам тоже интересно приезжать к нам, проходить через достойных соперников. Они с огромным удовольствием приезжают в Россию", – сказал Мамиашвили по телефону.

Турнир пройдет с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!