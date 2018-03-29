"Политический заказ". Эксперт о публикациях западных СМИ про ВС РФ

СМИ напомнили жителям Британии о "Мертвой руке" России. На Западе чрезмерно увлечены тем, что ругают Россию, отметил военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

Британское издание Daily Star вспомнило о существовании российской системы управления ядерным ударом "Периметр".

Система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука" – полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны.

Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью газете, что система все еще действует и даже совершенствуется.

Несмотря на "ужасающий концепт" комплекса, "Периметр" вносит свой вклад в снижение риска ядерной войны, считает эксперт. По его мнению, "Периметр" является приемлемым и этичным способом предотвращения ядерной войны.

"Существование "Мертвой руки" означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие", – пишет издание.

При этом Блэр выразил мнение, что если "Периметр" может быть уязвим для кибератак, то он будет представлять угрозу для мировой безопасности.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik предположил, как будет воспринята в Британии эта публикация.

"Сегодня страны коллективного Запада уже не в состоянии самостоятельно что-то предпринимать – все должны подчиняться некоему управляющему механизму из Вашингтона. Они чрезмерно увлечены тем, что ругают Россию, в то время как Россия делает все, чтобы снизить риск возможного неуправляемого процесса, который приведет к большой войне. В этой ситуации любые более или менее объективные публикации на Западе о российских Вооруженных силах – огромная редкость. К сожалению, там сегодня очень активно, много и порой не совсем правдоподобно пишут о другом – о некоей агрессии, которая якобы исходит от России, это делается по политическому заказу, чтобы создать жесткое противостояние", – полагает Андрей Кошкин.

Первого марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о создании в России новейших видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия. Президент представил ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и лазерное оружие.

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".