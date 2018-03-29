Мнение: посол Британии пытался "ввести наркотик в Вену"

Вена обвинила Лондон в давлении относительно высылки российских дипломатов. То, что делается сейчас с подачи Британии, обозначает очень опасную развилку в мировой истории, уверен политолог Дмитрий Юрьев. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Посол Великобритании в Вене неоднократно пытался оказать давление на австрийские власти, чтобы вынудить их выслать российских дипломатов, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ее слова передает издание Kronen Zeitung.

По словам министра, британский посол пытался повлиять на австрийские власти, чтобы они вслед за рядом других стран Европы выслали российских дипломатов. Однако Австрия категорически отказалась от таких мер.

По словам главы австрийской дипломатии, Вена пришла к такому решению не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога.

Кроме того, Кнайсль подчеркнула, что Австрия вступала в Евросоюз в 1995 году как нейтральное государство, что было поддержано другими странами-участницами.

Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik отметил, что еще недавно представить себе такое развитие событий было невозможно.

"Британский посол в Вене старался "попасть в вену" и ввести туда какой-то наркотик – не знаю, "Новичок" или "Дурачок" – чтобы помешательство, охватившее лондонский истеблишмент, перешло на всех остальных. С Австрией и рядом других стран не получилось. Но, к сожалению, нет общего для всех противоядия и иммунитета – у сегодняшнего политического Запада возникает политический иммунодефицит. Еще год назад представить себе такое развитие событий было практически невозможно: как бы жестко ни действовали наши так называемые партнеры, это не было стрельбой себе в ногу. Сейчас это именно так, но опасность в том, что стреляют они во все стороны сразу, могут куда-нибудь попасть. Сейчас они попадают в репутацию всей европейской дипломатии", – полагает Дмитрий Юрьев.

По его мнению, это очень опасная тенденция.

"То, что делается сейчас с подачи Англии, обозначает очень опасную развилку в мировой истории. Российская и западная цивилизации были вовсе не обречены на конфликт, было очень много взаимных пересечений. Но деградировавший западный истеблишмент, похоже, не оставляет варианта нормального сосуществования. И этим обрекает, прежде всего, себя на очень неприятное будущее и ускорение "заката Запада"", – уверен Дмитрий Юрьев.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ, работавший на спецслужбы Британии, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, Россия эти заявления отвергает.

Тем не менее, Лондон выслал 23 российских дипломата, на что Москва ответила зеркальным шагом. Британия, в свою очередь, потребовала солидарности от Евросоюза. Некоторые европейские страны вслед за Лондоном выслали российских дипломатов.