Эксперт: высылка российских дипломатов – знаковый для Киева момент

Российские дипломаты, объявленные персоной нон грата, покинули Украину. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Гущин рассказал, зачем, по его мнению, Киев выслал рекордное количество сотрудников посольства РФ.

Объявленные на Украине персона нон грата сотрудники посольства РФ уже покинули страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 марта, заявил, что Киев высылает с украинской территории 13 российских дипломатов в знак солидарности с британскими партнерами по инциденту в Солсбери. В МИД Украины пояснили, что высылка российских дипломатов состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин высказал мнение, что Киев видит себя форпостом давления на Россию.

"Украина в очередной раз демонстрирует, что она действует в одном ключе с Соединенными Штатами. Дипмиссия РФ в Киеве и так работает в неполноценном режиме, без посла. Но дело в том, что полное сокращение контактов на дипломатическом уровне, если оно последует, может нанести серьезный удар не только по межгосударственным отношениям, но и по людям. Я имею в виду пересечение границы, нахождение на территориях двух стран. Это решение украинских властей укладывается в русло общего разрыва экономических, общественных, социальных связей между нашими странами — в данном случае следует разрыв дипломатический. Я не думаю, что это повлечет одномоментный практический результат. Но тот факт, что Киев продемонстрировал знаковый момент – выслал достаточно много дипломатов, опередив европейские страны, за исключением Великобритании, свидетельствует о том, что в данном случае Киев видит себя форпостом внешнеполитического давления на Россию", — сказал Александр Гущин.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к их отравлению веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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