Эксперт о "благодарности" Лондона в адрес МИД РФ: в пиаре оценка неважна

Британия поблагодарила Россию за "освещение" презентации по "делу Скрипаля". В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин выразил мнение, что в этом дипломатическом реверансе мало искренности.

Представитель МИД Великобритании поблагодарил внешнеполитическое ведомство России "за придание большей огласки" презентации по делу Сергея Скрипаля.

"Он (документ – ред.) является полезным описанием системного безответственного поведения российских государственных структур в течение последних нескольких лет, включая инцидент в Солсбери. Все содержание документа полностью соответствует публичным заявлениям премьер-министра Великобритании", – сказал РИА Новости представитель британского МИД.

Ранее "Коммерсант" опубликовал презентацию, которую, по его данным, посол Великобритании в Москве раздал в печатном виде представителям иностранных дипмиссий за несколько дней до высылки российских дипломатов. Презентация состоит из шести слайдов, первый из которых – титульный, с заголовком "Инцидент в Солсбери". Газета пишет, что презентация практически не сообщает новой информации по "делу Скрипаля", отмечая лишь одно отличие – "переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала публикацию, назвав документ "провалом Терезы Мэй".

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал заявление представителя британского МИД.

"Такого рода "благодарность" может восприниматься как ответ, дипломатический реверанс на то, что после президентских выборов у нас шутили: мол, Тереза Мэй повысила явку на этих выборах – тоже с "благодарностью" за освещение этой тематики в СМИ. Конечно, у нас эта версия подавалась как фантастическая – под такое внутриполитическое событие, как президентские выборы, никакие разведки мира, в том числе и российские, не проводили бы никаких агрессивных мероприятий на территории Великобритании. Поэтому точка зрения "фейк ньюса" английской стороны в наших СМИ подавалась, конечно, с отрицательной точки зрения. Но, вероятно, памятуя о том, что в пиаре неважно – положительная или отрицательная оценка того или иного события, а важно, что и то, и другое дает информационный охват, Великобритания и объявила "благодарность". Думаю, что здесь очень мало искренности, потому что, конечно, англичане понимают, что их позицию ни наш МИД, ни наши СМИ не воспринимают и не собираются отвечать на обвинения, которые сфабрикованы английской стороной", – сказал Михаил Смолин.

В британском Солсбери 4 марта нашли без сознания бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!