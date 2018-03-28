Эксперт о запрете передавать оружие "Азову": в США есть здравомыслящие люди

Конгресс США запретил Киеву передавать американское оружие полку "Азов", пишут СМИ. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у американских конгрессменов наконец-то открываются глаза на происходящее в Донбассе.

Американский конгресс запретил Киеву передавать полученное от США оружие батальону "Азов" Нацгвардии Украины. Об этом сообщает издание The Hill.

Соответствующая поправка была включена в 2232-страничный законопроект о государственных расходах, который приняли на прошлой неделе.

"Идея превосходства белой расы и неонацизм недопустимы, для них нет места в нашем мире […] Я очень рад, что недавно принятый закон сделает невозможной помощь США оружием или инструкторами неонацистскому батальону "Азов"", – заявил представитель от Калифорнии Рохит Ханна, один из самых ярых противников поставки на Украину летальных вооружений в конгрессе США.

В статье отмечается, что в ряды батальона открыто принимают сторонников ультраправых взглядов и радикалов.

Данное условие пытались включить в текст документа на протяжении трех лет, однако каждый раз она удалялась перед согласованием финального варианта законопроекта.

В июле 2017 года пресс-служба "Азова" опубликовала сообщение, в котором говорилось о получении американских гранатометов PSRL-1. При этом в Нацгвардии отмечали, что у батальона такого оружия нет. Позднее статья была удалена с сайта.

Полковник запаса, представитель организации "Офицеры России" Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у американских конгрессменов открываются глаза на события, происходящие на юго-востоке Украины.

"Это (запрет на передачу оружия батальону "Азов" – ред.) говорит о том, что в американском конгрессе еще остались здравомыслящие люди, которые понимают, что собой представляет этот так называемый полк "Азов". Это добровольческое формирование, образованное из националистов, которые практически идентичны – по форме одежды, по символике, по манере поведения – подразделениям штурмовиков, которые были в фашистской Германии. И то, как они себя ведут в условиях конфликта на Донбассе, то, как они позиционируют себя, проводя параллель с фашистами – в Америке нашлись люди, которые увидели это и внесли эту поправку. Поэтому, я считаю, в этом есть какой-то позитив – наконец-то у американских конгрессменов начали открываться глаза на те события, которые творятся на Украине, и на тех людей, которые участвуют в боевых действиях", – сказал Андрей Головатюк.

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