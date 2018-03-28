Эксперт: поляки заплатили бешеные деньги за расположение к себе американцев

Польша заключила контракт на поставку американских систем ПВО Patriot. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, что поляки в угоду США заключили бессмысленную для себя сделку.

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

С польской стороны соглашение подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Над Вислой безопасно благодаря тому, что сегодня мы подписываем соглашение на поставку в Польшу современной системы ПВО", – сказал он в ходе подписания контракта.

По словам Блащака, общая стоимость контракта составляет 4,7 млрд долларов. "Это хорошая цена", – отметил министр. Он также пояснил, что в рамках реализации контракта польские фирмы получат заказы примерно на 700 млн злотых (около 200 млн долларов), они будут производить элементы пусковой установки, транспортную часть, элементы связи.

Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.

Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году. Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что Польша в угоду американцам заключила бессмысленную для себя сделку.

"Польша сделала шаг навстречу США – закупила очень дорогую и бессмысленную для себя технику. Потому что, во-первых, на Польшу никто нападать не собирается, а, во-вторых, система ПВО Patriot – неэффективна, если они собираются защищаться от российских систем "Искандер". "Искандер-М" легко преодолевает эту систему. Patriot даже старые иранские ракеты "Скад", которые были у Саддама Хусейна и которые сегодня есть у хуситов в Йемене, не каждую сбивает. Например, Patriot есть у Саудовской Аравии, но йеменские "Скады" падают на Эр-Рияд, уничтожая дома и убивая людей. Так что поляки просто сделали гешефт американцам – заплатили бешеные деньги за расположение американцев к Польше, но вряд ли они смогут усилить этим комплексом свою безопасность. И если полякам не жалко денег на пустые занятия, то это их проблемы", – сказал Виктор Литовкин.

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