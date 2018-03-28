Эксперт: поляки заплатили бешеные деньги за расположение к себе американцев

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
С польской стороны соглашение подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак.
"Над Вислой безопасно благодаря тому, что сегодня мы подписываем соглашение на поставку в Польшу современной системы ПВО", – сказал он в ходе подписания контракта.
Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.
Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году. Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что Польша в угоду американцам заключила бессмысленную для себя сделку.
"Польша сделала шаг навстречу США – закупила очень дорогую и бессмысленную для себя технику. Потому что, во-первых, на Польшу никто нападать не собирается, а, во-вторых, система ПВО Patriot – неэффективна, если они собираются защищаться от российских систем "Искандер". "Искандер-М" легко преодолевает эту систему. Patriot даже старые иранские ракеты "Скад", которые были у Саддама Хусейна и которые сегодня есть у хуситов в Йемене, не каждую сбивает. Например, Patriot есть у Саудовской Аравии, но йеменские "Скады" падают на Эр-Рияд, уничтожая дома и убивая людей. Так что поляки просто сделали гешефт американцам – заплатили бешеные деньги за расположение американцев к Польше, но вряд ли они смогут усилить этим комплексом свою безопасность. И если полякам не жалко денег на пустые занятия, то это их проблемы", – сказал Виктор Литовкин.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!