Рок-музыкант Алексей Белов: Олег Анофриев обладал фантастическим даром

На 88-м году жизни скончался народный артист России Олег Анофриев. Рок-музыкант, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов в эфире радио Sputnik рассказал о своем отношении к музыкальному творчеству великого артиста.

Народный артист России, актер театра и кино, композитор, поэт, автор и исполнитель песен Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на телеведущего Александра Олешко.

© Мосфильм (1955) Кадр из фильма "За витриной универмага"

По его словам, Олег Анофриев скончался после продолжительной болезни. О смерти актера сообщила его внучка.

"Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям (погибшим при пожаре в Кемерово – ред.) улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками", – сказал Олешко.

Рок-музыкант, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов в эфире радио Sputnik рассказал о своем отношении к творчеству Олега Анофриева.

"Он обладал фантастическим качеством – у него был абсолютно узнаваемый голос. Этого очень трудно добиться, я думаю, это такой дар божий. И какая бы песня ни звучала в его исполнении, его можно мгновенно узнать. А таких певцов не так много. Композиции из "Бременских музыкантов" близки к рок-музыке, и мы, будучи еще детьми, пели эти песни. И даже когда взрослели, все равно пели и перепевали их. Даже исполняли эти песни, став музыкантами, например, мы с моей супругой сделали одну из песен "Бременских музыкантов" в современном рок-стиле… Конечно, очень жалко, сожалею и соболезную", – сказал Алексей Белов.

Олег Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике. Сыграл в кино более 60 ролей. Он снимался в таких фильмах, как "Простая история" (1960), "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Сказка о потерянном времени" (1964), "Северный вариант" (1974), "Первый рейс" (1976), "Кот в мешке" (1978), "Там, на неведомых дорожках" (1982), "Тайна виллы "Грета" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов"(1989) и многих других. Одна из последних его работ – небольшая роль в драме "Опять надо жить" (1999).

В 1992 году Олег Анофриев дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора.

Анофриев написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Его песни звучат в фильмах "Северный вариант" (1974), "Кот в мешке" (1978), "Хорошо сидим" (1986) и других.

Он известен также как мастер озвучивания мультфильмов. Классикой стал озвученный им мультфильм "Бременские музыканты" (1969), в котором артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде" (1973), "Как Львенок и Черепаха пели песенку" (1974), "В порту" (1975) и другие.

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