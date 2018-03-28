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"Время выбора". Эксперт о позиции Черногории и Словакии по "делу Скрипаля"

16:0428.03.2018
(обновлено: 16:08 28.03.2018)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкГород Будва в ЧерногорииГород Будва в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Черногория и Словакия присоединяются к западным странам, поддержавшим Великобританию в связи с "делом Скрипаля". В эфире радио Sputnik эксперт Ирина Руднева рассказала, чем, по ее мнению, руководствуются власти этих стран.

Черногория вышлет одного российского дипломата из-за "дела Скрипаля", сообщило правительство республики. Сотрудник дипмиссии должен покинуть страну в течение недели. Также Подгорица отозвала согласие на работу в республике почетного консула России.

Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Накануне премьер Душко Маркович заявил, что случившееся в Британии "указывает, что ответственность лежит на российской стороне". При этом он не смог назвать город, где произошел инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Словакия, со своей стороны, в связи с "делом Скрипаля" отзывает своего посла из Москвы для консультаций. Глава МИД Мирослав Лайчак заявил журналистам, что это решение принималось на уровне правительства, теперь на встрече с главой контрразведки будут рассмотрены возможные дальнейшие шаги в "деле Скрипаля".

"Правительство Словакии приняло решение об отзыве для консультаций посла республики в Москве в качестве дальнейшего шага в данном вопросе ("деле Скрипаля"). Посол из РФ отзывается впервые за последние 20 лет", – сказал Лайчак.

Люксембург. Церковь Ионна Крестителя
© РИА Новости / Онучко Виктор
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"Что касается обращения Великобритании о том, чтобы ее союзники выслали из своих стран дипломатов, работающих в качестве незадекларированных сотрудников спецслужб, то мы воспринимаем его очень серьезно, рассматриваем. Я нахожусь в контакте с руководителями нашей страны и с зарубежными партнерами. Сегодня я буду детально обсуждать ситуацию с главой SIS (контрразведки). Этот процесс открыт", – сказал глава МИД, добавив, что конечное решение о возможной высылке дипломатов РФ остается за руководством страны.

Ряд стран Европы, в том числе Франция и Германия, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник, 26 марта, приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Ирина Руднева прокомментировала решение руководства  Черногории и Словакии.

"Неудивительно, что Черногория в ситуации, когда большинство стран Европы присоединяются к дипломатической атаке, также присоединяется к этому процессу, демонстрируя поддержку проводимой ими политике. И даже было бы удивительно, если бы она не присоединилась. Сейчас страны, которые не играют существенной роли в общей мировой политике, делают выбор в ту или иную сторону. И здесь все зависит от того, какие интересы и какие планы у их политических элит. Мы видим готовность поддерживать мнение большинства как раз у небольших стран, которые заинтересованы в экономической помощи со стороны ЕС, военной помощи со стороны НАТО. И они готовы демонстрировать свою поддержку, чтобы в будущем получить нужные им дивиденды – в политическом плане, в военном и в экономическом", – сказала Ирина Руднева.     

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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