Мнение: "предвыборный" ролик Савченко на Украине воспримут с юмором

Надежда Савченко опубликовала "предвыборный" ролик. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что скандально известный депутат использует все возможности для привлечения внимания к своей персоне.

На официальной странице депутата Верховной рады Надежды Савченко в Facebook появился ее "предвыборный" ролик.

На видео Савченко стоит в комнате, за окном темно и идет снег. Она снимает с себя вышиванку, а затем надевает военную форму и берцы.

"Надо действовать на опережение. Я знаю, что надо делать, и решение для себя уже приняла. Придет время и я стану вашим кандидатом в президенты. Но ваше решение мне нужно уже сегодня", – говорит депутат.

"Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть", – отмечается в описании к видео.

На прошлой неделе суд арестовал Савченко на два месяца. Во время заседания она объявила голодовку. Защита уже подала апелляционную жалобу на арест, ее рассмотрят в суде 29 марта.

Савченко обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале Киева. По словам генпрокурора Юрия Луценко, у следствия есть доказательства того, что она намеревалась уничтожить боевыми гранатами две ложи Рады, а из автоматов расстреливать тех, кто выживет. Также он сообщил, что Савченко вместе с главой Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном собиралась обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз". Депутату грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что Надежда Савченко использует все возможности для привлечения внимания к своей персоне.

"На текущий момент у Надежды Савченко нет реальных шансов рассчитывать на кресло президента Украины. Но, конечно, ее сторонники подвигают к тому, чтобы она участвовала в президентской гонке. Избирательная кампания поможет ей в самопиаре, в собственной политической раскрутке. Полагаю, что большая часть украинского общества воспримет очередную новость об амбициях Савченко с юмором. Дело в том, что она использует весь пиарный инструментарий для привлечения внимания к себе. И надо сказать, что власть потворствует тому, чтобы внимание СМИ было обращено именно на этого политика. До тех пор, пока украинская власть будет преследовать Надежду Савченко, она будет это использовать и выдавать в информационное пространство громкие заявления", – сказал Иван Мезюхо.

Выборы президента на Украине должны состояться в 2019 году.

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