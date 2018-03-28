Эксперт по оружию рассказал о главном качестве Виктора Калашникова

Конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников скончался в Ижевске на 76 году жизни. В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев, лично знакомый с семьей конструктора, поделился воспоминаниями о нем.

Скончался советский и российский оружейник, кандидат технических наук, член-корреспондент Инженерной академии Удмуртии Виктор Калашников, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Об этом сообщила пресс-служба Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.

Виктор Калашников умер 27 марта, ему было 75 лет.

В концерне "Калашников" подтвердили смерть конструктора и сообщили, что прощание с ним состоится 30 марта в Ижевске.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году окончил Ижевский механический институт, после чего начал работать на Ижевском машзаводе в отделе главного конструктора бюро по разработке новых изделий.

Он провел многочисленные исследования, позволившие улучшить автомат Калашникова, разработал для него несколько узлов и деталей. Участвовал в разработке самозарядных охотничьих карабинов и пулемета Калашникова с комбинированным питанием, создавал блокировку ударника для карабина "Медведь-3". В рамках работ по теме "Абакан" под его руководством были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

Виктор Калашников удостоен звания заслуженного конструктора России, почетного оружейника и почетного работника промышленности вооружений. Награжден орденом "Знак Почета", медалью "В память 850-летия Москвы" и другими наградами.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение" Михаил Дегтярев, лично знавший семью Калашникова, поделился воспоминаниями о конструкторе.

"Виктор Михайлович, прежде всего, весь свой путь определил по подобию отца. После приезда в Ижевск вся его жизнь была связана с работой на "Ижмаше" вместе с отцом, отчасти под его началом, всю свою трудовую карьеру он прослужил как конструктор-оружейник. Виктор Калашников стал тем конструктором-трудягой, который хоть и не отличился каким-то выдающимся образцом оружия, но принял участие в очень серьезных работах в разное время своей трудовой биографии. Я его лично знал больше как человека, как сына Михаила Тимофеевича Калашникова, чем как конструктора. Виктор Михайлович унаследовал от своего отца, наверное, самое главное качество, которое передалось ему в полной мере, – это скромность. И это скромность не поколения, а человеческая, индивидуальная, присущая и его отцу. Он, один раз посвятив себя какому-то делу – оружейному, отдался ему с головой. Отдал оружейному делу всю свою жизнь", – сказал Михаил Дегтярев.

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