"Мэттису дали команду". Эксперт о словах главы Пентагона по "делу Скрипаля"

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал "причину отравления" Скрипаля. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Запад с помощью таких, как Мэттис, переводит конфликт в противостояние.

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери – это продолжение попыток России подорвать единство Запада, заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис. Его слова приводит Business Insider.

"Они делают вещи, которые, как они думают, можно отрицать. Так они пытаются сломать единство западного альянса", – заявил Мэттис. По его словам, это "образец поведения", которого якобы придерживается Россия.

Когда журналисты попросили главу Пентагона конкретизировать обвинения в адрес Москвы, он ответил: "Попытка убийства мужчины и его дочери, как вам такое для начала?".

По словам Мэттиса, Россия сама выбрала роль "стратегического соперника" США, и по ее вине все попытки двух стран сблизиться остались в прошлом.

В понедельник, 26 марта, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США высылают 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия 4 марта были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что к их отравлению причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Запад с помощью таких, как Мэттис, переводит конфликт в противостояние.

"Мэттис, как известно, не является химиком, он – военный, министр обороны. Поэтому он не собирается разбираться в деталях отравления Скрипаля, а выполняет функцию – дать по команде отпор. Отпор тому, на кого ему укажут его руководители – в частности, отпор в сторону России. "Дело Скрипаля" давно вышло за рамки расследований. И Запад с помощью таких, как Мэттис, переводит этот конфликт в плоскость противостояния двух миров: Запада и Востока. Для появления заявлений министра обороны США имеет значение сама дата появления новости об отравлении Скрипаля. Я напомню, что эта новость появилась 4 марта, то есть буквально через считанные дни после того, как президент РФ огласил послание Федеральному собранию, в котором говорилось о новых видах российских вооружений. Запад решил ответить сразу. И смотрите, насколько быстро Запад "сгруппировался" под найденный повод – он уже готовится высылать российских дипломатов. Тем самым он намерен продемонстрировать единство, о котором сказал Мэттис", – сказал Григорий Трофимчук.

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