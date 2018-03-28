Военный эксперт рассказал о целях военных учений в Арктике

Российские истребители отразили воздушную атаку на учениях в Арктике. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, Россия берет регион под надежную охрану.

Летчики камчатской базы морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в тренировке сил противовоздушной обороны по отражению атаки условного противника в Арктике, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

"В роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского АО", – сообщил Воскресенский журналистам.

С аэродрома на Камчатке по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Им предстояло уничтожить самолеты условного противника на заданном рубеже еще до выполнения ими бомбометания.

"При выполнении этой задачи камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-7", – сообщил Воскресенский.

В арктическом районе истребители провели по целям электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности. Все самолеты "противника" были успешно уничтожены. Кроме того, впервые в ходе учений наведение перехватчиков МиГ-31 на цель прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного военного округа.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о целях арктических учений.

"Российская армия очень активно осваивает Арктику и оборудует ее – создается гигантская инфраструктура, отвечающая арктическим условиям. Строятся базы, аэродромы, укрепляется граница, разрабатывается целая плеяда арктической техники. Все это совершенно резонно испытывается при низких температурах и в гигантских белых пространствах. Кроме того, как известно, все чаще западные страны – США, Канада, даже Австралия и другие – "прицеливаются" к Арктике, проводят там различного вида учения. Россия, безусловно, берет под надежную охрану свою родную российскую, русскую Арктику. С этой целью и проводят учения десантники и мотострелки, воины ПВО и ВМФ, а сейчас отрабатывают в небе над Арктикой и российские летчики. И понятно, почему. Имея там несколько аэродромов, авиационное крыло, безусловно, сидеть и ждать, когда кто-то начнет атаковать, было бы безмозгло. Российские летчики отрабатывают возможные варианты отражения угроз с воздуха", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, работа в арктическом небе имеет особенности.

"Я даже не говорю о запредельно низких температурах, о том, что ориентирование летчика в этой бескрайней местности требует особой филигранности. Кроме всего этого, испытывается арктическая авиационная техника. А это очень сложный комплекс вопросов, которые касаются и особого горючего, и особой тактики. Российские границы Арктики четко очерчены, но с этим не согласны западные конкуренты. И пока на международном уровне не утрясутся все эти вопросы, Россия свою родную Арктику должна быть готова защищать, отражать любые виды угроз. Замечу, что отрабатывают различные авиационные упражнения не только истребители и штурмовики, но и вертолетчики – наши Воздушно-космические силы учатся великолепно стоять на страже своих арктических кордонов. Поэтому, думаю, эти учения далеко не последние", – отметил военный эксперт.

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