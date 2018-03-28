"Чтобы британцы отстали". Политолог об отзыве посла Люксембурга из РФ

Люксембург планирует отозвать посла в Москве для консультаций, сообщают СМИ. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связано данное решение, напомнив, что ранее страна отказалась высылать российских дипломатов.

Люксембург отзывает посла в Москве для консультаций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление МИД страны.

"Правительство Люксембурга самым решительным образом осуждает совершенное (в британском Солсбери – ред.) нападение и присоединяется к выводам Великобритании о том, что с высокой вероятностью Россия несет ответственность за случившееся и что нет другого правдоподобного объяснения", – приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства страны.

При этом накануне глава МИД страны Жан Ассельборн заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов.

В понедельник, 26 марта, ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Таким образом, они присоединились к решению Великобритании.

В российском МИД назвали высылку дипломатов "недружественным и провокационным шагом" и пообещали подготовить ответные меры. В Кремле также отметили, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik обратил внимание на двойственность позиции Люксембурга.

"Позиция Люксембурга по поводу отзыва своего посла демонстрирует сумятицу, противоречивость в европейских державах, показывает, что есть сомневающиеся, которые понимают, что нет никаких доказательств. То есть, с одной стороны, власти Люксембурга понимают и отдают себе отчет в том, что нет никаких доказательств вины России, но, с другой стороны, они находятся под жесточайшим давлением Британии и, возможно, США и вынуждены хоть какие-то меры предпринимать. Чтобы от них отстали британцы, они должны были что-то сделать – не выслать наших дипломатов, но хоть отозвать своего посла", – сказал Араик Степанян.

По его словам, история с отравлением Сергея Скрипаля в целом напоминает театр абсурда.

"Встает вопрос – а вообще, было отравление? Такое ощущение, что это какой-то постановочный спектакль, какой-то сценарий того, что не существует в реальности. Все это театр абсурда, который британцы придумали, претворили в жизнь и заставляют европейские державы принять это за реальность. Если Россия виновата, то должны быть предъявлены конкретные обвинения с доказательствами, а также надо привлечь Россию к расследованию. Ведь Россия была бы сама счастлива найти виновных. Но они (Лондон – ред.) все это засекретили", – сказал политолог.

Вместе с тем он отметил, что не все европейские страны безоговорочно верят сказкам Лондона.

"Британцы собирают какие-то фейковые картины, фейковые новости и на основе этого создают абсолютно пустые сюжеты и заставляют европейцев просто верить в эти сказки. И те страны, которые утратили свой суверенитет, свою самостоятельность и независимость, молча соглашаются. Но есть те, кто сопротивляется, желая сохранить суверенитет, и требуют элементарные вещи – доказательства. Они считают, что должны быть железобетонные факты. Вот только у Британии этого нет…", – заключил Араик Степанян.

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А-234 причастна Москва. После происшествия Британия выслала 23 российских дипломатов, заморозила контакты с Россией на высоком уровне и призвала другие страны принять меры против Москвы. Кремль в ответ объявил персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвал разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявил о прекращении работы Британского совета.

Никаких реальных доказательств причастности России к инциденту нет. Москва неоднократно называла обвинения в свой адрес провокацией. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей.

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