Сенатор: Китай показывает, что КНДР – не страна-изгой, с ней надо общаться

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил неофициальный визит в Китай. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik оценил значимость этого события.

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о готовности укреплять связи двух стран и предложил четыре принципа развития отношений: высокие контакты, использование проверенных каналов, мирное развитие и укрепление связей, говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам встречи.

Си Цзиньпин сказал, что правительство и компартия Китая уделяют особое внимание развитию дружественных отношений с Пхеньяном, а также твердо придерживаются курса сохранения и укрепления двусторонних связей на разных уровнях.

"В настоящий момент социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, а социалистическое строительство КНДР достигло нового исторического этапа. Мы готовы объединить усилия с КНДР, идти в ногу с веяниями времени, высоко нести знамя мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества, непрестанно улучшать благополучие наших народов, вносить конструктивный вклад в укрепление регионального мира и стабильности", – заявил глава КНР.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik отметил традиционно тесные связи Китая и Северной Кореи.

"Хочу обратить внимание, что это первая зарубежная поездка Ким Чен Ына после того, как он пришел к власти. Я думаю, что это хороший знак. Китай показывает, что КНДР – не страна-изгой, с ней надо общаться. Я думаю, что если Южная Корея, японцы и американцы будут вести себя сдержанно, Северная Корея также может изменить свою тактику поведения в отношении этих стран. У Китая и КНДР всегда были близкие отношения. Китай, даже когда принимались жесткие санкции, оставлял окошко для того, чтобы взаимодействовать с Пхеньяном", – сказал Владимир Джабаров.

В среду утром агентство Синьхуа сообщило, что Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Позднее идентичное сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел КНР. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после его прихода к власти (2011 год).

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