Политолог рассказал об истории "чудовищного" образа России на Западе

Госдепартамент сравнил Россию с "чудовищем из морских глубин". Пугать население Россией на Западе начали даже не во времена СССР, а гораздо раньше, отметил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Гребенюк.

Очередной заочный обмен "любезностями" произошел во вторник между американскими и российскими дипломатами в Вашингтоне: в госдепартаменте сравнили Россию с монстром из морских глубин, а в российском посольстве в США вспомнили, что подобными эпитетами пользовалась нацистская пропаганда.

Началось все с брифинга официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт. Журналист агентства Associated Press Мэтт Ли спросил ее, будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов.

"Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах", – сказала Науэрт.

Когда удивленный журналист переспросил про "руки и щупальца", представитель внешнеполитического ведомства подтвердила свои слова и добавила, имея в виду Россию: "Это чудовище из морских глубин".

Спустя несколько часов в Twitter российского посольства в США появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены паук в каске красноармейца, обхвативший земной шар, и надписи "Большевизм" и "Большое антибольшевистское шоу".

От себя в российском посольстве написали: "Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента".

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Сергей Гребенюк.

"Демонизация России – это очень старый тренд, который берет свое начало даже не во времена холодной войны или Советского Союза, а намного раньше. Еще во времена Российской империи европейские карикатуристы изображали Россию в образе монстра, захватывающего мир. Поэтому можно сказать, что наши западные партнеры весьма последовательны в этой тактике. Применение такой бытовой пропаганды и создание таких метафорических образов, прежде всего, для своего населения использовались и раньше, к сожалению, эта практика будет реализовываться и впредь", – полагает Сергей Гребенюк.

Ранее США решили выслать в связи с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 60 российских дипломатов. Высылке подлежат 48 сотрудников российских дипмиссий в США и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, также будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле.

Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия 4 марта были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что к их отравлению причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность.

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