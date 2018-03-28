Политолог: "Нафтогаз" может бороться с "Северным потоком-2" лишь риторикой

"Нафтогаз" оценил решение Германии по "Северному потоку-2". Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik предположил, что может в связи с этим решением предпринять Киев.

В компании "Нафтогаз" назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" неприятным, однако прогнозируемым. Это следует из сообщения украинской корпорации на Facebook.

"Противодействие… (решение Германии – ред.) не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам – завершение реформы газового рынка", – заявили в "Нафтогазе", пообещав "продолжить борьбу".

Ранее во вторник Берлин выдал разрешение на строительство и использование "Северного потока-2" в германской исключительной экономической зоне.

В свою очередь, власти немецкого города Штральзунд в январе разрешили возведение морского участка газопровода в территориальных водах страны и его сухопутной части.

Таким образом, "Газпром" собрал все необходимые разрешения для прокладки газопровода в ФРГ.

Заявление "Нафтогаза" в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов.

""Нафтогаз", безусловно, на риторическом фронте будет предпринимать всевозможные демарши, заявляя о том, что он все равно будет стремиться каким-то образом переломить решение в свою сторону. Однако ресурсы и "Нафтогаза", и украинского правительства в этом отношении весьма и весьма скромные. Решение Германии о строительстве "Северного потока-2" однозначно свидетельствует о том, что и правительство ФРГ, и компании этой страны заинтересованы в том, чтобы получать российский газ напрямую, минуя украинскую нефтегазовую систему. Позиция Берлина сводится к тому, что германское правительство сделает все от него зависящее, чтобы "Северный поток-2" был построен, чтобы Германия имела возможность пользоваться российскими углеводородами без посредников и без всяческих препятствий", – уверен Сергей Козлов.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".