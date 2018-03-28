"Уровень первого курса". Политолог об аргументах Лондона по "делу Скрипаля"

СМИ опубликовали презентацию британского посольства по "делу Скрипаля". Ее оценил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Презентацию о "деле Скрипаля", которую показали иностранным послам в посольстве Великобритании в России 22 марта, опубликовала газета "Коммерсант".

Издание отмечает, что в этой презентации представители Лондона описали свой взгляд на "дело Скрипаля" и именно эта позиция побудила союзников Британии в знак солидарности выслать российских дипломатов.

Отношения РФ и Великобритании обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей с высокой долей вероятности причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность. Британия выслала 23 российских дипломата, Россия ответила зеркальными мерами.

Титульный лист презентации состоит из заголовка и даты, на второй странице излагается хронология инцидента, начиная с госпитализации Скрипаля 4 марта до высылки российских дипломатов 20 марта.

Следующие два озаглавлены "Новая фаза российской агрессии" и "Влияние "Новичка" – в них говорится о нервно-паралитическом препарате, который, по мнению Лондона, был применен для отравления Скрипалей.

Пятый слайд озаглавлен "Длинный список враждебных действий России" из 12 пунктов, а финальная страница перечисляет меры, принятые британским правительством по результатам вышеизложенного.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik дал свою оценку представленным материалам.

"Это презентация на уровне первого курса бакалавриата. И это индикатор того, что Великобритания проигрывает в информационной кампании, которую сама и начала. До сегодняшнего момента не набралась критическая масса доказательств, которые бы позволяли обвинять Россию на 100%. Они говорят о "доле вероятности", но при этом как бы само собой разумеется, что именно эта версия – основная, потому что, мол, вы плохие по самой своей сути. Изначально другие версии просто отвергались", – отметил Андрей Суздальцев.

Однако реакция большинства других стран на аргументы Великобритании – совсем не та, на которую рассчитывал Лондон, и это беспокоит британские власти, полагает Андрей Суздальцев.

"Видно, что Лондон очень обеспокоился. Реакция Европы, конечно, есть, но это не то, чего ждали в Лондоне – это не очень солидарное отношение. Поэтому эта презентация свидетельствует о том, что Лондон движется в своей кампании к кризисной точке. Требования представить доказательства рано или поздно достигнут такого критического уровня, когда отмахиваться будет невозможно", – уверен Андрей Суздальцев.

Тем временем, почти 160 стран "не из западного блока" считают, что Британия должна предоставить доказательства причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявили в российском посольстве в Лондоне.

"Даже если бы (премьер-министр Великобритании) госпожа (Тереза) Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное", – заявили в посольстве.

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