Эксперт прокомментировал решение НАТО сократить постпредство России

НАТО сократит число сотрудников российского постпредства, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В эфире радио Sputnik эксперт Олег Неменский поделился мнением о том, почему эти действия не смогут отразиться на отношениях России и НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал массовую высылку российских дипломатов рядом стран, а также рассказал, что предпримет альянс в связи с "делом Скрипаля".

"Между странами НАТО проводились интенсивные консультации. Эти консультации привели к тому, что свыше 25 союзников и партнеров по НАТО выслали из стран более 140 российских представителей. Это широкая, решительная и скоординированная международная реакция", — заявил Столтенберг.

Накануне, 26 марта, о высылке ряда российских дипломатов заявили США, Канада, Норвегия, Украина, Албания, Македония и 16 стран Евросоюза. Таким образом, эти государства присоединились к решению Великобритании, которая в середине марта потребовала, чтобы страну покинули 23 дипломата из России.

По словам Столтенберга, Совет НАТО также сокращает максимальное число сотрудников российского постпредства при альянсе — на десять человек — до двадцати. У семи дипломатов отзовут уже согласованные аккредитации, а трое получат в ней отказ.

При этом альянс не намерен отменять подготовку заседания Совета Россия — НАТО. Столтенберг заверил, что сегодняшние шаги не меняют политику альянса в отношении России, которая сочетает "сильную оборону и открытость к диалогу".

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Олег Неменский прокомментировал заявления генсека НАТО.

"С одной стороны, понятны политические причины этого решения в рамках общей программы по сокращению дипломатических отношений с Россией. Но надо сказать, что в целом отношения России и НАТО, начиная с 2014 года, подверглись очень сильной деградации. В связи с этим можно быть уверенным, что нынешнее сокращение уже не отразиться негативно на этих отношениях. Прежде, когда у нас было более активное взаимодействие, количество представителей друг у друга должно было быть гораздо большим. Сейчас же сокращение представительства, которое очевидно будет взаимным, в каком-то смысле идет вслед за реальным сокращением объема отношений, которые сведены к минимуму", — сказал Олег Неменский.

Москва обязательно ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что "ответ будет обязательно".

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