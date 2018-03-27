"Стыдно за него". Депутат Рады о пранкере с фейком про трагедию в Кемерово

Ложную информацию о "сотнях погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.
На YouTube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.
При этом, судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела погибших при пожаре в морги еще не поступали.
В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созывов Яков Безбах выразил возмущение действиями украинского пранкера.
"Как так можно? Ведь такое горе. Это же братский народ, это же люди! Душа кровью обливается… Я тут с народом общаюсь, у меня сегодня двадцать две встречи было, так люди просто возмущены. Даже стыдно за него. Не ожидал я такого злорадства. Как можно разглагольствовать по такому поводу, смеяться? Слов нет. Это просто бред сумасшедшего. Я возмущен до глубины души. Дай бог, и вам, и нам, чтобы не было таких катастроф", – сказал Яков Безбах.
В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!