"Стыдно за него". Депутат Рады о пранкере с фейком про трагедию в Кемерово

Украинский пранкер распространил фейк о "сотнях погибших" в Кемерово. В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады Яков Безбах выразил возмущение подобными действиями.

Ложную информацию о "сотнях погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.

На YouTube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов". Сотрудники оказались шокированы такой информацией и отметили, что, по их данным, число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек.

При этом, судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела погибших при пожаре в морги еще не поступали.

В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созывов Яков Безбах выразил возмущение действиями украинского пранкера.

"Как так можно? Ведь такое горе. Это же братский народ, это же люди! Душа кровью обливается… Я тут с народом общаюсь, у меня сегодня двадцать две встречи было, так люди просто возмущены. Даже стыдно за него. Не ожидал я такого злорадства. Как можно разглагольствовать по такому поводу, смеяться? Слов нет. Это просто бред сумасшедшего. Я возмущен до глубины души. Дай бог, и вам, и нам, чтобы не было таких катастроф", – сказал Яков Безбах.

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

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