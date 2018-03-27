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"Бизнес идет своим чередом". Эксперт о решении ФРГ по "Северному потоку-2"

18:3627.03.2018
(обновлено: 18:37 27.03.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, ГерманияТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Германия выдала все разрешения компании Nord Stream на строительство "Северного потока-2". Эксперт Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что отказа сложно было ожидать.

Компания Nord Stream 2 AG получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2", говорится в сообщении организации.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ", – говорится в пресс-релизе.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Мнение: "Северный поток-2" будет построен, несмотря на истерику недовольных
В январе Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания получила все необходимые разрешения.

"Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены", – цитирует пресс-служба менеджера по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 Йенса Ланге.

В тексте указано, что процедуры получения необходимой документации в оставшихся четырех странах – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику. Компания рассчитывает получить от них все разрешения в течение ближайших месяцев, до начала запланированного на 2018 год строительства.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. "Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", – считает Науэрт. Она добавила, что США могут ввести санкции против компаний, работающих над строительством газопровода.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik отметил, что проект постепенно реализуется, даже несмотря на непростую политическую ситуацию.

"На самом деле уже ожидалось, что в ближайшее время будет выдано разрешение. Поэтому скандалы с дипломатами тут никак не влияют. Бизнес идет своим чередом. Проект выгоден всем участникам. Поэтому в ближайшее время также ожидается разрешение от Финляндии, Дании и Швеции и начало строительства. Так что сложно было бы ожидать какого-то отказа в разрешении, особенно с учетом того, что "Северный поток-1" уже работает, приносит прибыль. И отменять аналогичные проекты по каким-то надуманным причинам – непонятно как это вообще можно было бы обосновать", – сказал Сергей Правосудов.

Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
© AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
"Создан для Европы": "Северный поток-2" уже не остановить
Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта выступают несколько стран, в их числе США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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