"Бизнес идет своим чередом". Эксперт о решении ФРГ по "Северному потоку-2"

Компания Nord Stream 2 AG получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2", говорится в сообщении организации.
"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ", – говорится в пресс-релизе.
"Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены", – цитирует пресс-служба менеджера по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 Йенса Ланге.
В тексте указано, что процедуры получения необходимой документации в оставшихся четырех странах – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику. Компания рассчитывает получить от них все разрешения в течение ближайших месяцев, до начала запланированного на 2018 год строительства.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. "Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", – считает Науэрт. Она добавила, что США могут ввести санкции против компаний, работающих над строительством газопровода.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik отметил, что проект постепенно реализуется, даже несмотря на непростую политическую ситуацию.
"На самом деле уже ожидалось, что в ближайшее время будет выдано разрешение. Поэтому скандалы с дипломатами тут никак не влияют. Бизнес идет своим чередом. Проект выгоден всем участникам. Поэтому в ближайшее время также ожидается разрешение от Финляндии, Дании и Швеции и начало строительства. Так что сложно было бы ожидать какого-то отказа в разрешении, особенно с учетом того, что "Северный поток-1" уже работает, приносит прибыль. И отменять аналогичные проекты по каким-то надуманным причинам – непонятно как это вообще можно было бы обосновать", – сказал Сергей Правосудов.
Против реализации проекта выступают несколько стран, в их числе США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.
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