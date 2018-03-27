"Сверили часы". Эксперт о переговорах "Газпрома" и "Нафтогаза"

"Газпром" и "Нафтогаз" на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа, сообщил во вторник журналистам зампред правления российской компании Александр Медведев.
Он отметил, что представители концерна уведомили украинскую сторону, что будут оспаривать решение Стокгольмского арбитража.
Ранее в "Нафтогазе" заявили, что компания отвергла предложения по изменению или расторжению контрактов.
На прошлой неделе стало известно, что "Газпром" подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) о частичной отмене решения Стокгольма. Его рассмотрение начнется в ближайшее время.
В эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал мнение, что сторонам необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие.
"Как известно, "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов, оно будет происходить с использованием механизма арбитражного разбирательства. И для того, чтобы эта процедура началась, необходимо, чтобы стороны – "Газпром" и "Нафтогаз" – "сверили часы" относительно того, как дальше будет происходить их взаимодействие. Потому что процедура сама по себе не быстрая – может затянуться вплоть до официального окончания контрактов, то есть до конца 2019 года. И в любом случае, это необходимо обсудить. Ведь даже после того, как контракты будут расторгнуты или просто закончатся, сторонам необходимо будет продолжать взаимодействие – транзит и поставки газа все равно будут происходить", – сказал Сергей Пикин.
В "Газпроме" вердикт назвали "ассиметричным" и заявили, что будут защищать свои права "всеми законными способами". В компании отметили, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.
Как позднее заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена за свой счет помогать соседним странам восстанавливать экономику.
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