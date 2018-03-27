"Сверили часы". Эксперт о переговорах "Газпрома" и "Нафтогаза"

"Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры по расторжению контрактов. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сторонам необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие.

"Газпром" и "Нафтогаз" на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа, сообщил во вторник журналистам зампред правления российской компании Александр Медведев.

Он отметил, что представители концерна уведомили украинскую сторону, что будут оспаривать решение Стокгольмского арбитража.

"Апелляция по этому делу будет подана до конца марта", – сказал Медведев.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что компания отвергла предложения по изменению или расторжению контрактов.

На прошлой неделе стало известно, что "Газпром" подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) о частичной отмене решения Стокгольма. Его рассмотрение начнется в ближайшее время.

В эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал мнение, что сторонам необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие.

"Как известно, "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов, оно будет происходить с использованием механизма арбитражного разбирательства. И для того, чтобы эта процедура началась, необходимо, чтобы стороны – "Газпром" и "Нафтогаз" – "сверили часы" относительно того, как дальше будет происходить их взаимодействие. Потому что процедура сама по себе не быстрая – может затянуться вплоть до официального окончания контрактов, то есть до конца 2019 года. И в любом случае, это необходимо обсудить. Ведь даже после того, как контракты будут расторгнуты или просто закончатся, сторонам необходимо будет продолжать взаимодействие – транзит и поставки газа все равно будут происходить", – сказал Сергей Пикин.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить Киеву 2,56 млрд долларов.

В "Газпроме" вердикт назвали "ассиметричным" и заявили, что будут защищать свои права "всеми законными способами". В компании отметили, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.

Как позднее заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена за свой счет помогать соседним странам восстанавливать экономику.

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