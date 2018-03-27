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Эксперт: "готовность" армии США 2028 года к любой войне – это бахвальство

17:2027.03.2018
(обновлено: 17:21 27.03.2018)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth PlagenzaСолдаты спецназа США (зеленые береты)Солдаты спецназа США (зеленые береты)
© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza
Армия США к 2028 году будет готова к участию в любых военных действиях, заявил министр сухопутных сил Марк Эспер. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев поделился мнением о целях подобных утверждений.

Армия США к 2028 году будет готова к участию в любых военных действиях, сообщает издание Defense News со ссылкой на заявление министра сухопутных сил Марка Эспера.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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"Армия (США) 2028 года будет готова дислоцироваться, сражаться и одержать решительную победу над любым противником, в любое время и в любом месте", – заявил Эспер в ходе первого после назначения на данный пост выступления. 

По его словам, американская армия сможет одновременно сдерживать других противников и сохранять возможность для ведения боевых действий с нерегулярными вооруженными формированиями.

"Армия сделает это за счет использования современных пилотируемых и беспилотных боевых машин, летательных аппаратов, систем обеспечения и оружия в сочетании с надежными объединенными вооруженными формированиями и тактикой, основанной на современной доктрине ведения сражений и на командующих и солдатах, обладающих исключительными навыками ведения сражений", – отметил министр.

По словам Эспера, для достижения этих целей армия США осуществляет изменения в доктрине, организации, обучении и комплектовании.

Как пишет Defense News, министр убежден, что через десять лет концепция "многодоменного сражения" станет "полностью развитой доктриной".

"Через десять лет наши подразделения должны быть более надежными, маневренными и обладать большей огневой мощью. Через десять лет они должны обладать превосходством во всех системах управления боевыми действиями", – заявил Эспер.

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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр предположил, что к 2028 году армии понадобятся 500 тысяч солдат в действующем составе, с "соответствующим ростом" в численности национальной гвардии сухопутных войск и армейского резерва.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал заявление Эспера.

"Заявление министра сухопутных сил является традиционным бахвальством военного руководства страны, которая считает себя единственной сверхдержавой, способной навязывать всем остальным странам свои взгляды на миропорядок. Действительно, США обладают мощными вооруженными силами, вместе с тем, только сейчас США стали признавать, что по целому ряду вооружений, основанных на новых физических принципах – в частности, это гиперзвуковое оружие, виды вооружений, связанные с работой радиоэлектронных систем, систем подавления, систем разведки и так далее – они отстают. Отстают, в частности, от России – и в научных разработках, и в производстве этих вооружений. Совсем недавно, при подготовке бюджета, военные руководители США заявляли, что армия сильно отстала и на море, и на суше, и в воздухе. Поэтому подобные заявления нацелены на конкретную конъюнктурную задачу: успокоить общественное мнение в США после известных заявлений президента РФ Владимира Путина и демонстрации наших сверхновых стратегических сил и создать условия для того, чтобы решать свои задачи на внешнеполитической арене", – сказал Владимир Богатырев.     

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© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в Facebook
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Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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