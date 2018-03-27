Мнение: украинские военные пытаются накалить обстановку вокруг России

Сроки подготовки войсковой операции в Донбассе уже определены, заявил командующий Объединенных сил ВСУ в Донбассе Сергей Наев. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik отметил, что тем самым Киев открыто отказался от Минских соглашений по Донбассу.

Киев готовит смену "антитеррористической" операции в Донбассе, уже определены временные рамки, к которым нужно подготовить операцию Объединенных сил, сообщил командующий Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев в интервью украинскому "Пятому каналу".

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную.

Порошенко 16 марта сделал заявление, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен, введен режим "операции объединенных сил". Тогда же украинский президент назначил генерал-лейтенанта Наева командующим объединенных сил в Донбассе.

Наев заявил, что не намерен контактировать с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, будет говорить с ними "на языке военной силы".

"У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем – президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие по началу операции", – рассказал Наев, слова которого приводит сайт телеканала.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление Сергея Наева подтверждает намерения Киева окончательно отказаться от Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

"У этого заявления есть два аспекта. Первый – внутриполитический: Сергей Наев является новой фигурой, он недавно заступил на эту должность, поэтому ему нужно всячески демонстрировать свою решимость и говорить про "перемогу". Второй аспект – это более широкий контекст. Сейчас разворачивается новый виток антироссийской кампании Запада, и в Киеве хотели бы вписать в него и тянущийся с 2014 года украинский кризис. Поэтому украинские военные тоже пытаются, как могут, накалить обстановку. Ведь о чем по сути заявил Наев? О том, что украинская сторона окончательно отказывается от Минских соглашений и готова перейти в наступление. То есть, фактически, это объявление войны. И если это рассматривать в рамках общего антироссийского сценария Запада, то ничего удивительного в этом нет", – считает Семен Уралов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014. Вопрос урегулирования ситуации в регионе стал основным для контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа по деэскалации конфликта.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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