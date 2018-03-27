Эксперт: случай с продажей на Украине БТР через интернет – это частности

На Украине обнаружена похищенная спецтехника, в том числе БТР и БМП, которую незаконно хотели продать через интернет. В эфире радио Sputnik политолог Олег Бондаренко отметил, что этот случай не является единичным.

Полицейские обнаружили в Житомирской области почти две сотни единиц похищенной спецтехники, в том числе БТР и БМП, которые незаконно хотели продать через интернет, сообщила пресс-служба областного управления полиции Украины.

Правоохранители вышли на схему хищения спецтехники во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода. В течение двух недель они провели обыски в Новоград-Волынском районе и изъяли почти 200 единиц техники: несколько БТР и БМП, ЗИЛы, "Уралы", ГАЗ, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками, а также значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее.

Сейчас правоохранители выясняют, стоит ли эта техника на учете в воинских частях. Кроме того, они обнаружили в интернете объявление о ее продаже.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что этот случай не является единичным на Украине.

"Еще со времен распада Советского Союза Украина была одной из самых крупных, пожалуй, точек по нелегальной продаже оружия, и огромное количество людей сделали себе на этом состояние. Есть известный фильм "Оружейный барон", который не так далек от истины. Что касается новых событий на Украине, то с увеличением количества вооружений, которое началось с так называемой АТО, и торговля этим оружием резко выросла. В новой ситуации Украина – это основной "европейский центр" по продаже оружия. Стрелковое оружие там доступно – его можно купить на обычном рынке. Оружие покрупней – пушки, БТР и тому подобное – тоже можно купить по договоренности. Тот случай, который стал известен, – это частности. Видимо, какой-то украинский селянин решил себе в хозяйство на всякий случай приобрести БТР, потому это и стало известно. Профессионалы же покупают их, и не по одному. Это огромный рынок международной торговли оружием, и Украина является полноправным игроком на этом рынке", – сказал Олег Бондаренко.

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