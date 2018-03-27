Политолог предположил, как Россия может ответить на "хамство Запада"

Россия обязательно ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", – сказал министр журналистам в Ташкенте.
Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik назвал действия западных стран в отношении российских дипломатов демаршем. И в данном случае, как отметил политолог, ответ со стороны Москвы будет полностью обоснован.
"Россия столкнулась с попыткой Запада организовать консолидированный демарш. Причем причиной этого демарша являются явно абсурдные и бессодержательные обвинения и претензии со стороны Великобритании. А задача демарша – проучить Россию и попытаться указать ей на место подчиненного, где Россия давно не находится. Конечно, мимо этого шага пройти нельзя, этот шаг требует ответа. И в этом смысле обещание российского МИД дать адекватный ответ представляется полностью обоснованным. Такого рода реакция находится полностью в русле принятой дипломатической практики", – сказал Алексей Зудин.
Он не исключил, что Россия, принимая решение об ответных мерах, будет исходить во многом из отношений с конкретными странами, которые собираются выслать российских дипломатов.
"Можно предположить, что российская реакция, несмотря на зеркальность, будет дифференцированной. То есть вполне возможно, что Москва в своих ответных мерах будет учитывать качество отношений с конкретными странами. Не секрет, что страны, которые приняли участие в этом беспрецедентном дипломатическом демарше, сделали это, руководствуясь разными мотивами. И многие, если не большинство, сделали это вынужденно, оказавшись под очень сильным давлением со стороны США и Великобритании", – заключил политолог.
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