Политолог предположил, как Россия может ответить на "хамство Запада"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обязательно ответит на "хамство Запада". Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что РФ столкнулась с попыткой Запада организовать консолидированный демарш, и этот шаг требует ответа.

Россия обязательно ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", – сказал министр журналистам в Ташкенте.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik назвал действия западных стран в отношении российских дипломатов демаршем. И в данном случае, как отметил политолог, ответ со стороны Москвы будет полностью обоснован.

"Россия столкнулась с попыткой Запада организовать консолидированный демарш. Причем причиной этого демарша являются явно абсурдные и бессодержательные обвинения и претензии со стороны Великобритании. А задача демарша – проучить Россию и попытаться указать ей на место подчиненного, где Россия давно не находится. Конечно, мимо этого шага пройти нельзя, этот шаг требует ответа. И в этом смысле обещание российского МИД дать адекватный ответ представляется полностью обоснованным. Такого рода реакция находится полностью в русле принятой дипломатической практики", – сказал Алексей Зудин.

Он не исключил, что Россия, принимая решение об ответных мерах, будет исходить во многом из отношений с конкретными странами, которые собираются выслать российских дипломатов.

"Можно предположить, что российская реакция, несмотря на зеркальность, будет дифференцированной. То есть вполне возможно, что Москва в своих ответных мерах будет учитывать качество отношений с конкретными странами. Не секрет, что страны, которые приняли участие в этом беспрецедентном дипломатическом демарше, сделали это, руководствуясь разными мотивами. И многие, если не большинство, сделали это вынужденно, оказавшись под очень сильным давлением со стороны США и Великобритании", – заключил политолог.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

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