Мнение: "секретные" файлы в деле Скрипаля так и останутся "секретными"

Автомобили у здания МИД РФ во время брифинга по ситуации вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Автомобили у здания МИД РФ во время брифинга по ситуации вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

МИД РФ просит США и Британию прислать доказательную базу по "делу Скрипаля", о которой говорил американский посол Джон Хантсман. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что происходящее – это часть информационной войны против РФ.

Москва обратилась в посольства США и Великобритании с просьбой предоставить данные по делу Скрипаля, о которых в СМИ говорил посол США в РФ Джон Хантсман, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сегодня вновь обратились к посольству США и Великобритании (с просьбой) предоставить хотя бы те данные, которые они распространяют между друг другом. И на которые обращают наше внимание. Мы ждем эти материалы", – сказала Захарова журналистам в кулуарах Synergy Women Forum в Москве.

Она также обратила внимание "на действительно беспрецедентное интервью посла США в РФ, в котором журналисты российского издания задали ему несколько вопросов на одну и ту же тему – на каком основании США принимали решение о высылке дипломатов, тем самым подтвердив виновность якобы РФ в том, что случилось в Великобритании".

"Я обращаю ваше внимание, что ни на один из поставленных вопросов посол США не смог дать ответа. Он говорил о неких материалах, которые распространяются посольством Великобритании, и просил журналистов обратить внимание на эти, как он сказал, распечатки. Так вот, ни у одного российского журналиста нет этих самых материалов. Этих материалов нет у российского внешнеполитического ведомства. Эти некие секретные файлы не предаются гласности", – сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что недостойно посла "такой крупной и ответственной за международные отношения и многое, что творится в мире, державы, оперировать данными, которые не предаются гласности и не содержат, как мы сейчас понимаем, какой-то конкретной фактуры".

"Возможно, эти данные как раз и не публикуются, потому что там, кроме политических лозунгов, ничего не содержится?", – отметила Захарова.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что происходящее – это часть информационной войны против России.

"Абсолютно очевидно, что "дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов – все это часть информационной войны, которая ведется против российского государства. Неотъемлемым атрибутом этой информационной войны является отсутствие какой-либо аргументации или доказательств. В данном случае Западу важно сделать очень жесткое антироссийское заявление, обвинить нашу страну в причастности к отравлению перебежчика, не предоставляя каких-либо фактов и аргументов, демонстративно игнорируя, в том числе, нормы международного права. Так они пытаются продемонстрировать определенную евроатлантическую солидарность. Мария Захарова в очередной раз просит обратить внимание, что все эти обвинения не имеют под собой никакой базы. И все прекрасно понимают, что главная цель "дела Скрипаля" – в очередной раз выставить Россию частью "оси зла". Поэтому рассчитывать, что Запад все-таки найдет какие-либо факты или аргументы, не приходится. Скорее всего, там ограничатся заявлениями: мол, доказательства есть, но они носят строго секретный характер и мы не обязаны их предоставлять – тем более Москве, потому что Москва является "угрозой" для национальной безопасности европейских стран и Запада", – сказал Никита Данюк.

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