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Политолог: евроатлантическая солидарность против России явно дает сбой

13:4527.03.2018
(обновлено: 14:02 27.03.2018)
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© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в БратиславеФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер Словакии Петер Пеллегрини объяснил, почему республика не стала высылать российских дипломатов. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что еще четыре года назад страны ЕС и США были единодушны в позиции по отношению к РФ.

Словакия по делу об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет поступать ответственно, заявил премьер страны Петер Пеллегрини.

"Но, с другой стороны, мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты", – добавил Пеллегрини, отвечая в парламенте на вопрос оппозиционных политиков о том, почему республика, не высылая российских дипломатов, действует вопреки общей линии ЕС.

Заседание транслировало Словацкое телевидение.

Автобус выезжает с территории посольства РФ в Лондоне. 20 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
Снежный ком: высылка российских дипломатов как пролог к экспроприации
Премьер напомнил депутатам, что в Евросоюз по-прежнему входят 28 стран, но лишь 16 из них решили выслать российских дипломатов.

"Словакия уже подготовила возможные дальнейшие шаги. Мы будем ждать. Потому что одной только убежденности в высокой правдоподобности российской ответственности (за отравление Скрипаля – ред.) словацкой стороне недостаточно. Мы начнем с вызова в МИД российского посла", – отметил Пеллегрини.

Дальнейшие шаги последуют, если "будут необходимы", подчеркнул премьер.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова словацкого премьера.

"Это вполне логичные заявления с точки зрения суверенного государства – с одной стороны, с другой стороны – ответственного члена Евросоюза. Я не думаю, что по линии евробюрократии будет какое-то интенсивное давление на Словакию. Но другое дело, что этот механизма евроатлантической солидарности, который был задействован против России в 2014 году, сегодня явно дает сбой. Явно не получается "двумя щелчками" включить этот механизм. Обстоятельства резко поменялись, совершенно другие отношения у США с Европейским союзом, несмотря на риторику солидарности", – сказал Алексей Мартынов.

При этом он обратил внимание, что многие страны решили ограничиться высылкой одного-двух российских дипломатов, то есть даже они поддержали эту идею лишь формально.

"Многие европейцы, те, кто мог возразить, – возразил, те, кто мог возразить, но формально все-таки принять участие в этой евроатлантической солидарности в виде высылки одного-двух российских дипломатов, принял участие. Но явно, что былого единоначалия в этой евроатлантической солидарности на сегодняшний день нет", – заключил политолог.

Здание посольства России а Эстонии. 26 марта 2018
© REUTERS / Janis Laizans
Летят утки. Эстония объяснила высылку российского дипломата
Накануне ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери. Самое большое число россиян – 48 дипломатов и 12 сотрудников миссии при ООН покинут США, также будет закрыто генконсульство в Сиэтле.

В Солсбери 4 марта были отравлены работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

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