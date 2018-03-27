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Политолог: украинцы уже не верят байкам Киева о "страшной России"

12:1427.03.2018
(обновлено: 12:16 27.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЮрий Луценко выступает на заседании Верховной Рады Украины в КиевеЮрий Луценко выступает на заседании Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен в наличии плана свержения конституционного строя в стране. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что в этот раз он не обвиняет сразу во всем Россию.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен в существовании глобального плана по свержению конституционного строя в стране, частью которого были якобы подготовка терактов скандальным внефракционным депутатом Рады Надеждой Савченко и митинги в Киеве сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве. 23 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"То, что есть какой-то глобальный план по изменению или свержению конституционного строя на Украине, я глубоко уверен, и мы ищем этот мозговой центр", – сказал Луценко накануне в эфире украинской программы "Свобода слова".

При этом, по его словам, действия Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, а также митинги, организованные в центре Киева сторонниками Михаила Саакашвили, были направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

"Рубан и Савченко не могли действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей во время первых попыток штурма Октябрьского дворца, которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью (плана – ред.) по дестабилизации", – отметил Луценко.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik назвал "проявлением прогресса" то, что украинский генпрокурор не обвиняет однозначно во всем Россию.

"Вот уже четыре года украинская власть, пришедшая после Майдана, во всех бедах Украины сразу же находила "русский след", сразу же заявляла, что все это совершает лично (президент России Владимир) Путин или его "агенты". То есть четыре года в любых бедствиях Украины – прорыв где-то трубы, циклон какой-то, непогода, нехватка товаров, повышение цен на ЖКХ – во всем обвиняли Россию. Что бы ни происходило. А тут, смотрите, прошло четыре года, Луценко обнаружил массу "заговоров" вокруг себя, но теперь он уже не знает, где находится "мозговой центр"", – сказал Владимир Корнилов.

По его словам, украинцы уже не верят байкам Киева о "страшной России", и украинское руководство это понимает.

"Это (слова генпрокурора Украины – ред.) свидетельствует о том, что в итоге киевская власть поняла, что байками кормить свой народ о всесильной России, которая якобы стоит за всеми бедами и проблемами, уже невозможно, уже не покупается украинский народ, даже веривший Майдану, на эти страшилки о России. Надо искать где-то нового "козла отпущения", а где его искать, Луценко, похоже, еще не решил", – отметил политолог.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Надежда Савченко в сопровождении журналистов и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко в понедельник подала апелляционную жалобу на арест политика.

Сторонники Саакашвили несколько раз организовывали в Киеве масштабные марши с требованием импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко. Ранее генпрокурор Украины заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и были направлены на свержение государственной власти в стране. Саакашвили назвал эти обвинения ложными.

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