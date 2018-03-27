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Эксперт: на заявление Бориса Джонсона о России возможен только один ответ

11:1627.03.2018
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© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о желании Запада дружить с РФ и призвал Россию измениться. Такие заявления можно воспринимать только иронически, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны хотели бы дружить с Россией и с ее народом, но мяч сейчас на стороне Москвы.

"Страны мира в количествах, которые (президент РФ Владимир) Путин не мог и представить себе, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас. И я горжусь тем, что Великобритания находится во главе (направленных на это усилий – ред.)", – сказал Джонсон, завершая многочасовые дебаты в палате общин британского парламента по ситуации, связанной с Россией.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Политолог: заявление Джонсона "об иголке в стоге сена" – яркая иллюстрация
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник  ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей  причастна Москва. Россия категорически отрицает свою причастность.

В связи с этим инцидентом ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik назвал заявление главы МИД Великобритании "пустыми словами". 

"На мой взгляд, Россия всегда была готова дружить с Западом больше, чем Запад был готов дружить с Россией, а британское, американское, германское и французское правительства должны измениться "еще вчера". Вообще, Россия устала от пустых фраз. Запад вбрасывает эти мемы в российское пространство и говорит: мол, мы же хотим как лучше, это вы виноваты. А, собственно, ответ один: смотрите на себя, пытайтесь нам предложить то, что нужно не только вам, но и нам, и тогда мы будем на это реагировать. А пока  вы говорите пустые слова, но делаете при этом не очень хорошие дела, мы просто не будем обращать внимания на эти слова. Поэтому, на мой взгляд, если и обращать внимание на то, что говорит Джонсон, то делать это нужно только в  иронической форме, которую он заслужил", – сказал Владимир Брутер. 

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