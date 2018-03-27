"Идея отдает маразмом". Эксперт о возможном введении на Украине латиницы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook предложил обсудить возможное введение на Украине латиницы параллельно с кириллицей.
По его словам, вопрос возник в ходе обсуждения с представителями стран Центральной Европы судьбы региона и роли в нем Украины. Среди тех, с кем общался Климкин, – журналисты, писатели, бывшие политики. Глава МИД Украины назвал дискуссию "глубокой и нужной". Он сообщил, что историк и журналист из Польши Земовит Щерек предложил ввести на Украине наряду с кириллицей латиницу.
По его мнению, "Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от "постсоветскости". Только в этом случае это будет целостный, самодостаточный и успешный проект", – написал Климкин в Facebook.
Инициативу главы МИД Украины прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
"Климкин предложил обсудить, но в Киеве, я думаю, понимают, что идея отдает совершенным маразмом. Введение другого шрифта – это полная глупость. Не говоря уже о том, что это вызвало бы огромные материальные затраты, просто нет никакой необходимости, никакого рационального зерна. Зачем Украине латиница? Просто, чтобы было не как у России? Они даже часы переведут, наверное, только для того, чтобы хотя бы полгода пожить по другому времени, чем в Москве. Сейчас на Украине реализуются многие глупости, но это (введение латиницы – ред.) будет, наверное, уже окончательным диагнозом для нынешней киевской власти", – полагает Александр Дудчак.
Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным принятый в 2012 году закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.
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