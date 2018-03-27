"Идея отдает маразмом". Эксперт о возможном введении на Украине латиницы

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил обсудить введение в стране латиницы. На самом деле в Киеве понимают нерациональность этой идеи, уверен политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook предложил обсудить возможное введение на Украине латиницы параллельно с кириллицей.

По его словам, вопрос возник в ходе обсуждения с представителями стран Центральной Европы судьбы региона и роли в нем Украины. Среди тех, с кем общался Климкин, – журналисты, писатели, бывшие политики. Глава МИД Украины назвал дискуссию "глубокой и нужной". Он сообщил, что историк и журналист из Польши Земовит Щерек предложил ввести на Украине наряду с кириллицей латиницу.

При этом глава украинского МИД призвал делать то, что "объединяет, а не разъединяет". "С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", – добавил Климкин, обращаясь к своей аудитории.

По его мнению, "Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от "постсоветскости". Только в этом случае это будет целостный, самодостаточный и успешный проект", – написал Климкин в Facebook.

Инициативу главы МИД Украины прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.

"Климкин предложил обсудить, но в Киеве, я думаю, понимают, что идея отдает совершенным маразмом. Введение другого шрифта – это полная глупость. Не говоря уже о том, что это вызвало бы огромные материальные затраты, просто нет никакой необходимости, никакого рационального зерна. Зачем Украине латиница? Просто, чтобы было не как у России? Они даже часы переведут, наверное, только для того, чтобы хотя бы полгода пожить по другому времени, чем в Москве. Сейчас на Украине реализуются многие глупости, но это (введение латиницы – ред.) будет, наверное, уже окончательным диагнозом для нынешней киевской власти", – полагает Александр Дудчак.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным принятый в 2012 году закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.

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