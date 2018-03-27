Политолог: Россия показала, что может создавать самое передовое оружие

Американские СМИ назвали страны, которые будут обладать сильнейшими армиями в будущем. Эта "многофункциональная" публикация преследует сразу несколько целей, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко.

К 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай будут обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире. Об этом пишет военный эксперт Роберт Фарли в статье для The National Interest.

Американская армия, считает Фарли, через 12 лет останется мировым "золотым стандартом". С окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане. При этом, отмечает эксперт, американцы располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары.

Российские вооруженные силы, в свою очередь, пережили тяжелый период после развала СССР, говорится в статье. Фарли пишет, что благодаря должному финансированию российская армия, в особенности ее элитные подразделения, возродилась и теперь "пугает соседей размерами и выучкой".

"Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему", – считает Фарли.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это предположение находится очень далеко от истины.

"Думаю, это рассчитано на неподготовленных читателей в самих США, поскольку Россия продемонстрировала, что может создавать оружие, которое опережает на несколько уровней то, что создают в других странах. Поэтому говорить о том, что нас могут дистанцировать от технологий – это не только преувеличение, а искажение действительности", — отметил Владимир Оленченко.

В статье для The National Interest также говорится, что из стран Европы мощные вооруженные силы сохранит только Франция.

Индия, отмечает Фарлин, отстает от конкурентов в военных технологиях, однако не скупится на их приобретение у США, России и Европы и поэтому имеет доступ почти ко всем современным образцам.

Китайской сухопутной армии недостает опыта реальных боевых действий, кроме того, она, в отличие от авиации и флота, обделена финансированием, пишет Фарли. При этом он отмечает, что Пекин имеет доступ к "практически неограниченной живой силе".

Владимир Оленченко предположил, как родилась эта статья.

"Я далек от мысли, что публикация родилась в результате каких-то интеллектуальных и эмоциональных усилий. Скорее всего, статья была призвана стать "стимулом", который, с одной стороны, должен оправдать новые расходы США, а с другой стороны, не случайно там названа Индия – видимо, чтобы "подтолкнуть" конфликт между Индией и Китаем. Думаю, это такая многофункциональная публикация", – сказал Владимир Оленченко.

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